Siguen soplando vientos a favor de lanas finas. En los últimos días, la empresa Zambrano & Cía superó su propio

récord de precios para este producto en la zafra 2017/18. El nuevo valor destacado lo logró un lote de Merino Australiano superfino producido en el establecimiento “Santo Tomás” de la firma Amorena Arrospide Hnos, ubicado en el paraje Espuelitas, en el departamento de Lavalleja.

Según el Certificado de Core Test que emitió el Laboratorio del Secretariado Uruguayo de la Lana, esos vellones del lote tienen 16,4 micras de promedio; 99,3% de factor de confort y 82,1% de rendimiento al lavado. El precio de venta fue de U$S 12,50 por kilo de vellón, según confirmó la firma vendedora.

El 90% del lote logró U$S 12,50 por kilo de vellón y el 10% restante a U$S 1 por kilo base sucia.