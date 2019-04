En el marco de un año con problemas de rentabilidad y margen en la mayoría de los rubros agropecuarios del país, el Operativo Ovinos de Central Lanera, se afianza como una excelente alternativa, ofreciendo un negocio rentable, seguro y confiable. No sólo los productores ganaderos pueden aprovechar las ventajas del operativo, sino, quienes tengan pasturas de calidad y estén evaluando alternativas de uso, tanto en puentes verdes como en campos que ha dejado la agricultura y hasta en usos alternativos para productores lecheros que quieran rentabilizar su establecimiento.

Luego de un 2018 con muy buenos precios para los productores de la Central, con el precio del cordero superando ampliamente al precio del novillo, Central Lanera lanzó el Operativo Ovinos 2019, afianzándose como una excelente opción para la comercialización de corderos y borregos pesados en el país. En los últimos años, el mismo se ha consolidado como un negocio de muy buenos márgenes, atractivo y estable, de bajo riesgo, con servicios de apoyo a la producción y garantía de colocación.

Los beneficios ofrecidos en exclusividad por Central Lanera para quienes inscriban sus animales serán:

• precio base o mínimo asegurado de 3,00 US$/kg desde enero a noviembre.

• adelantos de hasta US$ 35 por cordero inscripto sin costo financiero.

• sobre precio de US$ 0,03/kg para los corderos a precio promedio inscriptos antes del 30/6 que no soliciten adelanto.

• sobreprecio para razas carniceras y sus cruzas de US$ 0,05/ kg.

• sobreprecio para corderos precoces de US$ 0,10/kg.

• sobreprecio para corderos faenados en octubre de US$ 0,10/kg.

• sobreprecio de US$ 0,05/kg por cumplimiento.

• borregos pesados, US$ 0,05/kg de descuento.

• valores competitivos para categorías adultas.

• seguridad total en la operativa comercial.

• garantía de colocación.

• cobertura de riesgo por mortandad post- esquila.

• coordinación de cargas de lotes de reducido volumen.

• presencia permanente de un fiscal en la planta frigorífica.

• coordinación de Central Lanera en todos los aspectos del operativo.

• apoyo a la producción de Central Lanera y la red de Cooperativas.

En este operativo además comienza la inscripción de corderos provenientes

de compartimento con hasta 30% de sobre precio asegurado.

Todos estos beneficios y ventajas exclusivas de Central Lanera, hacen que la cooperativa sea líder en la comercialización de corderos y borregos pesados en el país.

Se espera que los volúmenes de inscripción en el operativo aumenten considerablemente dado el excelente precio promedio pagado en los últimos operativos, por lo que se invita a todos los productores a informarse de las ventajas exclusivas que se ofrecen.

Además y sobre todo para quienes compran los corderos para invernar es importante que

realicen las inscripciones en forma temprana de forma de mejorar las posibilidades de compra de animales.

Todos aquellos productores interesados en el negocio, deberán informarse en las Cooperativas y Sociedades de Fomento Rural que integran Central Lanera así como también en FUCREA o con sus promotores zonales en todo el país.

Los adelantos ya están disponibles para quienes comprometan sus corderos y las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de junio.

Promoción CLU