El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, continúa recorriendo el país lanzando operativos de alto impacto. En su visita a la ciudad de Colonia hizo algunos anuncios en materia carcelaria y vivienda policial.

Sistema penitenciario

Consultado sobre la situación de las cárceles, Larrañaga expresó que se está rediseñando la distribución de la población carcelaria en los 26 centros penitenciarios y expresó se cerrarán algunos módulos en algunas cárceles. “Están en muy malas condiciones y no lo vamos a aceptar”, dijo. El secretario de Estado agregó que se está trabajando “en no tener mega cárceles sino micro cárceles”.

Vivienda policial

El Ministro del Interior hizo referencia a la vivienda policial. En ese sentido dijo que la Dirección de Asuntos Sociales está trabajando conjuntamente con el Ministerio del Vivienda para dar soluciones habitacionales a los policías e indicó que reclamará se dé cumplimiento al 1% que se le descuenta mensualmente a todos los policías para el fondo de vivienda.

El Ministerio está del lado de la gente

“Nosotros actuamos en función de la Constitución y la ley, esas son nuestras instrucciones”, expresó. Sobre los videos que circularon en los últimos días manifestó que “algunos procedimientos que han cobrado estado público es una muestra acabada de cómo el personal policial tiene instrucciones de tratar a los ciudadanos”.

Larrañaga dijo que en buena parte del mundo es normal que se le pida documentos a los ciudadanos. “Es mejor ser objeto de un procedimiento policial a ser objeto de una rapiña o de un disparo en la vía pública”, comentó. Y agregó: “la Policía no está en contra de la gente. El Ministerio del Interior está del lado de la gente”, puntualizó.

Crimen de Daniela Da Silva

Sobre el crimen de la agente Daniela Da Silva, el Ministro dijo que se esta trabajando intensamente y mantiene un contacto permanente con el Director de Investigaciones para saber cómo se desarrolla la investigación.

También señaló que esta pendiente del estado de salud de los policías que en las últimas horas tuvieron enfrentamiento con los delincuentes.

Personas en situación de calle

Consultado sobre las personas en situación de calle, Larrañaga reiteró que “vivir en la calle no es un derecho (…) nosotros no queremos bajo ningún punto de vista criminalizar a nadie y mucho menos a la gente que vive en situación de calle porque me parece que están afectados en su propia dignidad”. Al respecto dijo que se están organizando operativos con el Ministerio de Desarrollo Social.

Colonia, 13 de marzo de 2020

UNICOM –