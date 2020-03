El fin de estas reuniones, que se continuarán realizando con asiduidad con los Jefes departamentales de todo el país, es conocer el estado de situación de las distintas Jefaturas y su región y poder darle solución a las problemáticas de la manera más rápida posible.

Nuevas cámaras de videovigilancia

Durante su visita a Paysandú, Larrañaga anunció que serán instaladas 106 nuevas cámaras de videovigilancia en distintos puntos de la capital departamental. A su vez las treinta y tres existentes serán trasladadas al Centro de Comando Unificado de Montevideo para su revisión y, posteriormente, serán redistribuidas a las ciudades de Guichón y Quebracho.

Asimismo adelantó que en breve se inaugurará el Centro de Monitoreo de cámaras de videovigilancia de Salto, donde también se están sustituyendo las cámaras, y agregó «estamos en los mismos pasos en Colonia y Río Negro».

Personal policial

En referencia a los funcionarios, el Ministro dijo que hay varios departamentos que han perdido vacantes e incluso destacamentos que han dejado de funcionar o que se atienden a medio tiempo. Esto deberá ser revisado para poder encontrar la manera de reponer esas vacantes, ya que en la situación actual hay sectores de la población, como el rural, donde se generan situaciones de desprotección que deben ser tomadas en cuenta y atendidas. En relación a esto señaló que habrá una revisión profunda en la educación policial.

A su vez hizo hincapié en el problema que se da en todo el país en cuanto a las largas certificaciones médicas de los efectivos policiales, lo que dificulta la gestión policial. «Nosotros no vamos a aceptar eso; vamos a actuar dentro del marco legal, porque no es posible que alguien esté certificado lo mismo dos años, un año, un año y medio o más de dos años. No es posible, no es justo y no se compadece con la lógica porque están certificados en algunos casos para portar el uniforme pero no para trabajar en otra cosa y terminan recibiendo el sueldo del Estado», dijo el Ministro.