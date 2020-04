Había sido proyectada por la anterior administración. Implica un ahorro equivalente al costo de 1.600 tobilleras

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga ordenó detener la construcción de una nueva cocina para el Hospital Policial valuada en US$ 2.7 millones. Se trata del llamado nuevo «servicio de alimentación» para la Dirección de Asuntos Sociales que incluía cámaras frigoríficas, comedores y hasta un estacionamiento.

La medida forma parte de la revisión de gastos que realiza la cartera que ya había cancelado un evento de Interpol previsto a realizarse en Punta del Este con un gasto estimado de US$ 3 millones.

Fuentes del Ministerio informaron a El País que estos ahorros equivalen al costo de 1.600 tobilleras electrónicas, fundamentales para los casos de violencia doméstica. La construcción de esta nueva cocina había sido proyectada por la anterior administración. La obra implicaba la construcción de un edificio con dos cámaras frigoríficas, tanques especiales, equipamiento de cocina, baños con loza vitrificada tipo Ferrum y pisos de granito negro absoluto.

También se preveían mesadas en comedores y cocinas de mármol blanco y la construcción de un estacionamiento con bolardos de metal, además de canteros con piedra partida y caña de bambú.

Si bien el proceso licitatorio comenzó el año pasado y tenía la aprobación de la exdirectora de Asuntos Sociales, Inés Bausero, por el monto de la obra se requería la autorización del presidente. Por esa razón Larrañaga consultó a Lacalle Pou y ambos coincidieron en detenerla.

Las nuevas autoridades entienden que el Departamento de Alimentación necesita refacciones edilicias pero no justifica una inversión de esa magnitud.