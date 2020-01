El futuro ministro del Interior aseguró que no hay que «fragilizar» más al Policía

El futuro ministro del Interior Jorge Larrañaga anunció que es partidario de aumentar las horas habilitadas para que los policías cumplan funciones bajo el régimen del servicio 222.

Consultado acerca de si este punto estará en el proyecto de ley de urgente consideración que el gobierno entrante enviará al Parlamento en marzo, Larrañaga respondió: «Vamos a transitar por ese camino. Vamos a incorporar una ampliación, vamos por esa línea porque es la forma de tener presencia policial, de respaldar a la Policía y enfrentar estos embates que estamos sufriendo».

Acerca de la posibilidad de que los policías no estén armados cuando circulen por la calle fuera de su horario de trabajo, o que lo hagan sin uniforme para evitar que sean objeto de rapiñas, el designado ministro aseguró que eso es «fragilizar más» a los efectivos.

«Al Policía no hay que sacarle el arma. No somos partidarios de una solución de esa naturaleza, eso es fragilizar más al Policía, que es Policía las 24 horas», advirtió.