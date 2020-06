La Divisional «B» tenía previsto arrancar su Campeonato Salteño en el último domingo de marzo. Estaban dadas todas las condiciones a favor del inicio. Hasta que el domingo 13 de marzo estallaron los primeros cuatro casos de Coronavirus en nuestro país, dos de ellos en Salto.

Sin tanto prólogo y sin mucho margen para el análisis, el Ministerio de Salud en consonancia con la Secretaría Nacional del Deporte, resolvieron ANULAR toda la actividad deportiva.

El lunes 16 la Liga Salteña de Fútbol exhortó a la suspensión de todas las actividades deportivas en los clubes.

La dirigencia se hizo eco: cierre de sedes. Todos los deportes silenciados.

Es obvio que aquella pretensión de la «B», fue sometida sin más trámite. Si la epidemia no hubiese ganado espacios, la divisional de ascenso, LLEVARÍA DISPUTADA 12 FECHAS SUMANDO LOS DOMINGOS DISPONIBLES. En el caso de la «A», seguramente que entre 6 y 7 fechas.

Cuando los dirigentes resolvieron suspender el fútbol una semana atrás, se supone que habrán calibrado desde el sentido común que ESE TIEMPO QUE PASÓ ES IRRECUPERABLE y el no poder jugar en los siguientes meses (junio-julio-agosto), ¿qué torneo posible en tres meses y medio?

Fue de los aspectos manejados, antes de la resolución, mucho más allá de la pandemia, de la no presencia de aficionados en las canchas y de los inexistente recursos económicos, el paso del tiempo como enemigo de la ilusión.

En su momento, al decir del presidente de Nacional, José Luis Pertusatti: «cuanto más pase el tiempo, menos chance de jugar».