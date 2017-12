Ante una edición más de la Redota, el Cnel (R) Carlos Etchevers hizo un balance de la actividad realizada y se mostró altamente satisfecho con su desarrollo y el acompañamiento del público a las diferentes actividades planteadas, más allá de la intensa lluvia del domingo. El sábado fue el día central para la Redota con lo que fue el acto central en plaza Artigas, el posterior desfile de más de treinta aparcerías por calle Uruguay y el tradicional intercambio de banderas con nuestros hermanos argentinos frente a plaza Las Cavas en todo lo que significa el aspecto protocolar. Posteriormente se pasó en la tarde noche a una actividad más festiva con números artísticos y la recreación de un combate entre orientales y portugueses en el Parque Vaimaca Pirú.

En diálogo con EL PUEBLO, Etchevers se mostró satisfecho con lo que fue la actividad en su conjunto y destacó que desde el jueves 30 de noviembre ya se notaba el entusiasmo de una nueva edición más de la Redota con lo que fue la presentación de un grupo teatral “Que ves cuando me ves” de Paraná, Entre Ríos con la puesta en escena de la obra “El Acampe” en el teatro Larrañaga.

“El sábado fue el centro de la actividad pero no podemos olvidarnos cada participación como lo que fue el grupo de de teatro “Que ves cuando me ves” integrado por personas con capacidades diferentes que fue muy gratificante y estimulante porque más allá del ejemplo que significaron por su compromiso y su entrega a lo que estaban haciendo, representaron el acampe de una manera formidable. Después estuvo la cantata de Artigas en el Ateneo Municipal, también otro momento muy lindo y el sábado con las actividades centrales en la mañana y sobre todo el intercambio de banderas que simboliza y nos recuerda que cuando llega la Redota cruza al otro lado del río y allí permanece casi nueve meses. Eso sin lugar, muestras de hermandad e integración que la historia nos demuestra y nosotros buscamos representar y creemos que la sociedad toda busca continuar ese camino también. Después, las actividades en el Parque Vaimaca Pirú, no podemos dejar de resaltar la representación de ese combate entre orientales y portugueses, de esos que habrán habido muchos durante la época artiguista y que cada vez que venían atacaban todo lo que había en su camino, finalizando con actividades artísticas”, comentó Etchevers. Lamentablemente la lluvia del domingo no permitió la culminación de las actividades de la Redota tal como estaban previstas pero sin lugar a dudas la actividad logró desarrollarse en su mayoría con normalidad y la gente pudo recordar y acompañar la recreación de un hecho histórico de nuestro país que nos involucra de lleno.