Salto 0 – Paysandú 2

En el primer tiempo, dos remates de Javier Gómez, directo a las manos del golero Federico Acosta y de última, una bala que Facundo González convirtió en el tercer impacto. Ya en ese primer tiempo, el Salto del acentuado déficit general, pero por lo menos, el equipo tentó alguna búsqueda real, pese a que le dolieron demasiado las ausencias de

Fabio Rondán y Ricardo Laforcada. Paysandú, de arranque dispuso de la chance neta, cuando en los 3′, la mano del “Cunfi” Menoni para bajar esa pelota. El penal. El remate de Paolo Patritti y el rechazo del “Coti” Regueira.

¿Por qué Paysandú fue creando un desnivel técnico y táctico? Elemental: a partir de un estilo superior. Incluso, por influencias individuales: las de Andreoli, Fabricio Díaz y Schneider.

Y aunque Patritti no alcanzó plenitud, desde su sentido de rotación, una manera de incomodar el fondo “naranjero”. En los 38′, Andreoli apeló a una chilena fantástica y Regueira evitó de puro golerazo que es.

Al fin de cuentas, desde el funcionamiento, Paysandú fue dejando en claro la impotencia de Salto, no solo a la hora misma de la contención, sino desde las facultades creadoras, casi inexistentes, casi limitadas siempre. Paysandú presionó arriba. Automatismo válido siempre.

EL NO SER NI PODER

Las cronologías se suman siempre como elementos de juicio. Potencian una aptitud o deprimen sin más vuelta. El hecho es que en el segundo tiempo, Salto fue reflejando del ausentismo en direcciones concretas: no poder recapturar pelotas, tornarse lejano en la misión de engranaje atacante y sobre todo, sin disfrutar del más elemental peso ofensivo.

A tal punto que en esa recta final, la selección “naranjera” no visitó nunca con credibilidad la trinchera sanducera. Ni un solo remate franco al arco de Federico Acosta.

Las variantes del “Bujía” tampoco fueron rentables, porque además con Salto, una situación siempre sobre la mesa: la pelota mal trabajada, en medio de las imperfecciones.

ESCASAMENTE FIEL.

Frente a ese Paysandú de la presión alta, en Salto no apareció un plan recambio Todo se fue transformando en una pesadilla general. Salto no le encontró la vuelta. En los 7′ cuando Schienider fue hacia el fondo, mandó centro a ras del piso y pegando en el “Chelo” Cavani, la pelota se mandó de puro caprichosa. Sobre los 48′, Medina se hizo jugadón, limpio el terreno, produjo el centro, para que Schneider frenteara al gol. Fue el 2 a 0. El definitivo. Lapidario.

No hubo más nada que argumentar. En la noche en que las alarmas sonaron al mango, porque Salto se vació de repuestas. No las tuvo.

Fue amargamente improductivo. Escasamente fiel a la idea. La idea se anidó en algún rincón de vestuario. Por eso al cabo, la comprobación a cal y canto: ni ser, ni poder.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

DETALLES:

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Partido correspondiente a la 3ª fecha de la primera rueda.

Serie “B” del Litoral-Norte.

Árbitro central: Néstor Coelho.

Asistentes: Wilmar López-Richard Silvera (terna de la Liga de Fútbol de Rivera).

Entradas vendidas: 641.

Recaudación por todo concepto: $ 76.920.

SALTO (0)- Carlos Eduardo Regueira; Ricardo Javier Gómes, Juan Darío Rondán, Julio Federico Gómez, Marcelo Adrián Cavani; Marcelo Alexander Menoni, Facundo Sebastián González (Fabricio Añasco).; José González (Denis Ferreira), Luis Alfredo Leguísamo (Jorge Nicolás Ferreira); Pablo Sebastián González, Matías Nicolás Laxague.

Director Técnico: Alcides Edgardo Nieto.

PAYSANDÚ (2)- Carlos Federico Acosta; Rodrigo Michelena, Oscar Bassadone, Guillermo Pérez, Guillermo Andrada; Fabricio Díaz, Darío Algalarrondo, Juan Andreoli; Ignacio Schneider, Paolo Patritti (Martín Medina), Rodrigo de Olivera (Ruben Lima).

GOLES: Segundo tiempo- 7′ autogol de Marcelo Cavani (P); 48′ Ignacio Schneider (P).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Ignacio Schneider- Juan Andreoli.

EL MEJOR DE SALTO: Carlos Eduardo Regeueira.

******************

CLASIFICACIÓN GENERAL EN LA LLAVE- Paysandú 7, Salto 6, Liga de las Colonias Agrarias de Salto 1 y Guichón 0.