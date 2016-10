Vuelve al cine la simpática gordita que nos enterneció a todos en anteriores películas, con la novedad de que en esta nueva película, producida 15 años después de la última, aparece más delgada y joven, debido a cirugías varias que ha vuelto a su protagonista, Renée Zellweger en alguien completamente desconocida.

Después de quince años, la insegura Bridget Jones regresa a la gran pantalla con la maternidad como nuevo objetivo vital. Si en un primer momento su propósito era encontrar el amor en medio del caos sentimental que era su vida, ahora tendrá otras preocupaciones.

Y es que después de que dejásemos a esta londinense acomplejada plenamente feliz gracias a su compromiso con Mark Darcy (Colin Firth), volvemos a verla sumergida en un triángulo amoroso como aquel que viviese junto a Darcy y Daniel (Hugh Grant) en «El diario de Bridget Jones».

En este caso, Patrick Dempsey será el encargado de dar vida al tercero en discordia en esta tercera entrega, que contará con la dirección de Sharon Maguire, realizadora de la entrega original. Junto a Zellweger, Firth y Dempsey también encontramos a Gemma Jones, repitiendo en el papel de la madre de esta ex-solterona adorable, a Jim Broadbent retomando el papel del padre de la protagonista y a Sally Phillips y James Callis como los mejores amigos de Bridget.

EN PRODUCCIÓN

Hay unas cuantas películas que los fans esperan y que se encuentran en etapa de pre producción o de pos producción, como es el caso de:

LOBEZNO 3

La participación de las estrellas de Hollywood en las redes sociales es de agradecer, y más cuando comparten información sobre los proyectos en los que trabajan, y en este caso el australiano Hugh Jackman, uno de los actores más queridos y admirados, ha compartido una imagen del cartel final de la nueva entrega «Lobezno 3» bajo el subtítulo de «Logan», cuyo rodaje finalizó recientemente y ahora sabemos la esperada fecha de su estreno. El actor ha empleado su cuenta de Twitter para compartir con sus muchos fans el cartel definitivo de «Lobezno 3», junto a la fecha de su estreno, el 3 de marzo de 2017, cinta que en estos momentos se encuentra en fase de montaje.

La esperada cinta ha estado marcada por cierto secretismo sobre su argumento, y es que es su director, James Magnold, quien también empleó las redes sociales para compartir algún detalle del guión que no ha servido para aportar luz sobre lo que nos espera.

PIRATAS DEL CARIBE 5

Otra de las películas que se está haciendo desear es la continuación de esta saga de corsarios de Disney, con el particular personaje que ha catapultado a esta saga, la del capitán Jack Sparrow, con la inigualable actuación de Jhonny Depp.

Pero la noticia hoy es que ha podido verse la imagen de quien será el villano en esta nueva entrega, el español Javier Bardem, como el capitán Salazar.

A falta de algo más de medio año para el estreno de «Piratas del Caribe 5», poco a poco van proporcionando a los entusiasmados fans contenidos de esta nueva propuesta cinematográfica, y en este caso hemos visto a un Javier Bardem irreconociblemente monstruoso, que interpretará al villano Capitán Salazar, en busca del entrañable Jack Sparrow.

La cinta que fue rodada a lo largo del año pasado en Australia y donde el actor Johnny Depp sufrió un aparatoso accidente que le obligó a desplazarse a los Estados Unidos para ser tratado, para finalmente estrenarse esta quinta entrega en mayo de 2017.

MISIÓN IMPOSIBLE 6

Parece que la polémica no deja de surgir entorno a una de las estrellas más rutilantes de Hollywood, donde Tom Cruise vuelve a protagonizar una nueva portada tras los insistentes rumores sobre la cancelación de la nueva entrega de ‘Misión Imposible’ debido a las altas exigencias económicas del actor, lo que provocó una paralización del proyecto. Ahora tras duras negociaciones, todo indica que Ethan Hunt – Tom Cruise, volverá a estar entre nosotros en la sexta entrega de la saga.

Recordamos que el pasado mes de agosto el polémico Cruise inició una batalla legal contra Paramount, responsable del proyecto «Misión Imposible 6», por lo que los estudios detuvieron la producción del mismo hasta que se aclarasen las cosas.

Fue tras recibir los responsables de efectos especiales un aviso de detener su trabajo inmediatamente, momento en el que de inicio no se indicaron los motivos, para poco después trascender que Paramount Pictures estaría negociando con Cruise las exigencias astronómicas del actor.

Ahora por fin parece que todo ha vuelto a calmarse y Tom Cruise habría accedido a las exigencias de la productora, aunque no han trascendido los detalles, para finalmente confirmarse que todo se ha solucionado y habrá «Misión Imposible 6».