Por Nicolás Caiazzo

Organizado por la Liga Departamental de Colonia, el fin de semana del 5, 6 y 7 de abril se estará llevando a cabo el Campeonato Nacional de bochas “Selecciones 15 años”. En la oportunidad estarán participando Canelones, Cardal, Cerro Largo, Colonia, Florida, Interbalnearia, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rocha, Salto, San José, Soriano, Treinta y Tres.

Tal y como es esperado por el nivel de bochófilos que siempre ha mostrado nuestro departamento, la Liga Salteña de Bochas no se queda atrás y estará siendo parte con una delegación de cinco deportistas en un evento de carácter obligatorio para todas las Ligas del país que como sanción por la no participación prohibirá a cualquier otra categoría de participar a nivel Nacional por el resto del año.Armando la previa para lo que será una nueva participación a nivel Nacional, El Pueblo dialogó con sus protagonistas.

ANDRÉS DE LOS SANTOS (PTE. LIGA SALTEÑA: “ERA UNA NECESIDAD SUMAR NUEVOS VALORES”

Consultado por este medio, el presidente manifestó que, “el campeonato será en modalidad rafa bolo donde compiten juveniles y damas, dado que en juveniles es obligatorio que participen a nivel de Sub 15 para que a nivel Nacional se compita en las demás categorías. Participan todos los departamentos a excepción de Artigas, Tacuarembó, Durazno y Rivera que no tienen bochas”. Añadiendo que, “de parte de la Federación era una necesidad el empezar a sumar nuevos valores. Se eliminó el campeonato sub 18 que se hacía una vez al año y se hace el campeonato Sub 15 a mitad de año para que los niños sigan jugando”, destacó. Por su parte manifestó que, “después del Campeonato Nacional se buscará hacer un scouting en las escuelas de Salto para sumar a niños que estén interesados en conformar la escuelita de bochas que tendrá su lugar en Círculo Sportivo. Los tres varones que viajarán en la delegación ya habían jugado el campeonato que se desarrolló el año pasado, mientras que las dos niñas van a estar jugando por primera vez, pero siempre se venían sumando porque sus padres eran jugadores de bochas; ahora lo que pretendemos buscar es que al llegar a las escuelas podamos acercar a nuevos valores”, subrayó.

JULIA SUÁREZ (ENTRENADORA): “LOS NIÑOS SON EL FUTURO”

La entrenadora a cargo de la preparación y de la delegación que estará viajando a representar a nuestro departamento, Julia Suárez, expresó como fue el proceso de los nuevos exponentes. “Nosotros comenzamos con una citación por parte de la Liga con una pre selección que arrancó en enero con la participación de ocho niños. Estuvieron entrenando casi todo enero con quince días de vacaciones en el medio, luego todo febrero y todo marzo con tres entrenamientos por semana en las canchas que disponemos en Salto que son Círculo Sportivo, Unión Ferroviaria, Ferro Carril y Centenario. Hace unas semanas se determinó el plantel con los 5 chicos que iban a representar a Salto, con tres varones que ya habían participado del Campeonato Nacional Sub 15 el año pasado y dos chicas que van a estar compitiendo por primera vez”, comentó.

“La Fedeación necesitaba generar un proceso de formación desde las raíces, ya que es un objetivo de todos los bochófilos del Uruguay el crear escuelas en todo el país. Salto va a inaugurar su escuelita por primera vez en su historia conmigo a cargo, mientras que las bochófilas uruguayas están siendo parte de un proyecto de inclusión de mujeres que son el gran déficit de este deporte. Está creciendo más esto de tener otras categorías, como Sub 21, Sub 50 y Especiales, en realidades que se van adaptando a lo que implica el movimiento a nivel mundial”, mencionó.Para finalizar añadió el porqué de la práctica de este deporte que pretende con este tipo de iniciativas el sumarse a la agenda de elecciones que tienen los más chiquitos junto a sus padres para poder ser parte. “La bocha es un deporte más tranquilo que requiere de una conducta saludable y deportiva, con un reglamento que muestra valores de respetuosidad y compañerismo. Las reglas y rituales que se realizan en las bochas si se llevan a la vida cotidiana son muy bien vistos y no se ven en otros deportes. Por eso y mucho más, creo que es necesario generar su difusión en los más chiquitos porque los niños son el futuro”, destacó.

LOS PROTAGONISTAS

Valentina Díaz, Valeria Bonilla, Matías Anchorena, Matías Villarruel y Juan Ignacio Malinovsky son los cinco salteños que estarán siendo parte de este Campeonato Nacional. Con entrenamientos en los que vienen siendo parte desde hace tres meses, los niños que no exceden los 11 años de edad, buscarán disfrutar, divertirse y en el camino demostrar la capacitación por la que han venido atravesando con este nuevo proceso de selecciones. Matiás Anchorena “hace unos cuatro años que juego a las bochas. Me encuentro bien en las prácticas y me he sentido tranquilo jugando. No es la primera vez que represento a Salto por lo que me siento con confianza para esta competencia”, destacó a EL PUEBLO. Valeria Bonilla, por su parte, manifestó que, “me siento bien para competir pese a que estoy un poco nerviosa. Hace unos meses empecé a practicar porque uno de mis compañeros me incentivó a participar y el jugar para Salto me hace sentir muy contenta”. Valentina Díaz señaló que empezó a jugar porque “le gustaba”, añadiendo que “Julia Suárez me invitó y la verdad que me gusta mucho. Antes hacía danza y ahora que descubrí las bochas me quedo con eso”. Matías Villarruel es uno de los más experientes, viene de un proceso anteriores y destacó que, “hace dos años juego a las bochas. Me siento feliz por haber empezado un deporte nuevo. Julia en los entrenamientos nos exige pero siempre nos dice que estemos calmados y juguemos para divertirnos. En mi opinión creo que nos va a ir bien en el campeonato”. Por último, Juan Ignacio Malinovsky, que para el campeonato no se siente confiado, “pero que por haber jugado en otros años llegamos con más experiencia y mejor, se nos podría dar un campeonato y vamos a ir a representar para intentar lograrlo”.