El director de Educación Rural de Primaria, Limber Santos, confirmó que 344 de las 543 escuelas rurales previstas, reiniciaron este miércoles las clases.

Si bien todas las escuelas estaban en condiciones sanitarias para retomar los cursos, lo hicieron unos 200 centros centros educativos menos.

Hay unos 130 docentes y auxiliares de servicio que esperan por el resultado del hisopado que se les realizó por provenir de localidades con casos positivos de coronavirus.

En algunos casos los resultados ya están y las clases comenzarán este jueves, indicó Santos.

Algunas escuelas no pudieron volver a la actividad, porque las auxiliares de servicio están dentro de la población de riesgo por ser mayores de 60 años o por tener patologías previas.

En esos casos, Primaria busca auxiliares de servicio que vivan en las zonas de las escuelas y para ello destinará partidas adicionales para que las Comisiones de Fomento puedan contratar personal.

En esos casos, las clases comenzarán jueves, viernes o la semana que viene, afirmó el director de Educación Rural.

Santos informó además que más de 80 escuelas que reabrieron este miércoles no recibieron a ningún alumno. La asistencia no es obligatoria y en esta jornada unos 1.000 niños concurrieron a clases.