La expresión “Las cosas claras y el chocolate espeso” nació hace mucho tiempo, cuando existían en Europa dos opciones para preparar el chocolate:

1) El sistema español, que preparaba el chocolate espeso.

2) El sistema francés, el chocolate diluido en leche, es decir, más líquido. Significado La frase “Las cosas claras y el chocolate espeso” se usa cuando una persona quiere hablar de un tema con claridad, sin miedos ni preocupaciones. Una frase similar es “Al pan pan, y al vino vino”, frase que invita a decir las cosas por su nombre, sin medias verdades. Palabras directas, claras y honestas. ********** Tan solo como para tener en cuenta el origen de la expresión, tantas veces aplicable frente a determinadas situaciones. Como en este caso, en que la Secretaría Nacional del Deporte evitó caer en dobles interpretaciones respecto a las medidas de precaución, ante lo que implica la vigencia misma del Coronavirus y sus efectos.

De lo que no hay dudas que ahora sí, la Secretaria que orienta Sebastián Bauzá, evitó algún tipo de chicana, para ir directamente al grano: ratificar la resolución emanada del 13 de marzo. Esa área del estado, tan en la picota en los últimos días por una serie de sostenidas ambigüedades, ahora altera el discurso. No al retorno a las actividades deportivas en sus instancias preliminares, llámese entrenamientos, puesta punto de estrategias para ir desandando el camino: el camino de ir volviendo.

¿SALIENDO DE CUARENTENA?

La Secretaría de Deportes le puso énfasis a gimnasios y clubes deportivos, como réplica directa a quienes en los últimos días se propusieron «ir saliendo de cuarentena», para ir recobrando normalidad en la medida que las circunstancias objetivas lo irían a posibilitar.

En ediciones pasadas de EL PUEBLO, la mención puntual respecto a que en nuestro medio se iniciaron algunas manifestaciones deportivas, sobre todo en espacios cerrados con el correspondiente alquiler. Tomas gráficas que se revelaron a manera de denuncia.

La Secretaría planta bandera en el último tramo de su comunicado, desde el momento que NO RECOMIENDA la apertura de locales, canchas, recintos, gimnasios, lugares de entrenamiento, etc. Es obvio que a esta altura de los hechos las autoridades involucradas en esa decisión, no mencionan el tiempo en que se prolongará lo resuelto.

El no disponerse de señales aún cuando será posible, recomenzar gradualmente la actividad. El estado de emergencia se plantea en todos sus términos. El peso de la situación en si misma, parece cosa inexcusable. Desde la Secretaría, las cosas claras….Por lo menos por ahora.