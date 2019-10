Nacional (85) – Universitario (72)

Y en definitiva esto es así, con la victoria de Nacional ante Universitario en cifras de 85 a 72 anoche en el gimnasio del Atlético Juventus, las cosas vuelven a estar en su lugar. Victoria clara, por demás justificada, y de principio a fin del último campeón «Salteño» dirigido por José L. Testa, en un partido donde su rival Universitario no repitió para nada lo que había mostrado ante Círculo Sportgivo, quedando claro que lógicamente era este otro rival, anoche Nacional fue bastante más, en lo que hace a la produccuón basquebolística que el rojo de la «U», y terminó ganando un partido que prácticamte se termina cerrando en el tercer cuarto, así de simple.

Primer cuarto que cierra con parcial 15 – 12 en favor del tricolor, donde su capitán Ignacio Cardozo toma las riendas de su equipo, ante un rojo que no le encontrana la vuelta en defensa, y solo alguna penetración de Eduardo Taure´aparecia como la variante más notoria del equipo dirigido por Francisco Carballo. En el segundo cuarto Nacional amplia diferencias para ir al descanso largo con el scorer marcando 35 a 26 en favor del tricolor, que ahora no solo segía jugando mejor que su rival, sino que repartía goleo, defrendía bien, tomaba rebotes, corria la cancha, y lastimaba en el cesto contrario, Cardozo repitiendo, pero ahora se sumaba el aporte de Dionisio Rodríguez y Luca Cattani. El tercero el del cierre definitivo de partido, Nacional controlando el trámite, con Luca Cttani realizando un buen aporte no solo con penetraciones que terminaban con gol y foul, se convertían los libres, ante un rojo que seguia sin defender como se debe a este equipo de Nacional, tampoco tomaba rebotes, y el tricolor seguia saliendo rápido lastimando una y otra vez. El úlimo un calco del resto, solo el ingreso de la totalidad de la plantilla tricolor no pemitió que la diferencia fuera aún mayor, en un partido que en las previas prometía bastante más de lo que se pudo observar en cancha. Estaba visto, Universitario venía de hacer un buen partido ante Círculo Sportivo, otro rival, quizá el más débil del campeonato. Anoche eran otros «López», este es el tri campeón «Salteño», que venía de perder en la primera fecha, pero luego se recuperó y anoche demostró que las cosas vuelven a estar en su lugar, así de simple.

DANIEL SILVEIRA

Así pasó

Lifa Salteña de Básquebol: Temporada 2019 – 2020

Campeonato «Salteño»: Categoria Mayores (Primera división)

Tercera fecha: Torneo Apertura

Escenario: Gimansio «Héctor «Chochó» Llona» (Atlético Juventus)

Público: 50 personas

Árbitros: José G. De los Santos – Sergio Rivero (Bien)

NACIONAL (85): Mariano Techeira 7, Agustín Méndez 2, Ignacio Cardozo 15, Dionisio Rodríguez 18, Gianno Belase 7. (Inicial), Luca Cattani 25, Nahuel Bono, Lorenzo Guimaraens 9, Jorge Silvestri 2, Fabrico Mazzoncini, Francisco Fernández, Ignacio Ruíz. D. T: José L. Testa

UNIVERSITARIO (72): Dante Magnone 10, Eduardo Tauré 18, Santiago Real 16, Antonio Núñez 11, Natanael Rodríguez 6. (Inicial), Enrique Posada 3, Jorge Gómez 3, Mateo Bordagaray 3, Tomás Silveira 1, Santiago Peña. D. T: Francisco Carballo

POR CUARTOS

1 CTO: (N 15 – U 12), 2 CTO: (N 35 -. U 26), 3 CTO: (N 58 – U 41), FINAL: (N 85 – U 72)

Ell mejor jugador de la cancha: Luca Cattani

El mejor de Universitario: Eduardo Tauré

A segunda hora

Ferro Carril (95) – Círculo Sportivo (61)

El «franjeado» con su segunda victoria