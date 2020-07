Roberto Banega, desde ASEF

Habría que suponer que nada viene siendo en vano, más allá de limitantes o suspensiones en el fútbol salteño. En buen romance la tregua decretada, produjo un efecto a favor de los Directores Técnicos del medio que busca reactivar a la Asociación Salteña de Entrenadores de Fútbol.

En tanto a nivel país, el reciente convenio que busca unificaciones en torno a los DT que desarrollan la misión tanto en el área de AUF como de OFI.

Definiciones que se irán planteando, «porque se va camino a una exigencia: que los Directores Técnicos que ejerzan a nivel de las Ligas capitales tengan su respectiva habilitación», desde el apunte de ROBERTO BANEGA

El directivo de ASEF que no deja de revelar su positivismo para que la jerarquización sea posible si de los entrenadores se trata, remarcó un aspecto que no es menor: «las cosas en su lugar; no se puede exigir diploma en el interior de cada departamento. Tiene relación con el sentido común. La exigencia no puede llegar hasta ellos, pero el fin es que se defina que en el futuro los técnicos que dirijan a equipos de la Liga Salteña, hayan pasado por ciclos de aprendizaje. Ese momento tendrá que llegar, más allá de la divisional que fuese».

UN MÍNIMO DE 80

Por años la Asociación Salteña de Entrenadores de Fútbol ha permanecido al margen de un funcionamiento orgánico y con continuidad manifiesta. Pero la movida ahora no falta y el objetivo de apuntar a una asamblea, para la elección de autoridades.

A la vigente Comisión Directiva la preside Jorge Noboa. ASEF profundizará el fin de aglutinar el mayor número de entrenadores posibles y puede suponerse que el interés de asociarse hasta el momento no es menos de 80.

Se abrirá un nuevo período para la captación de socios, con una situación a tenerse en cuenta: se puede ser socio de la asociación, aun sin ser Director Técnico. En ese caso, a la medida de colaboración y suma en pro del fútbol y sus consecuencias.