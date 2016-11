Ceibal-Ferro Carril (20.30′)

No es un partido más. Porque entre los dos, el encono deportivo está planteado. No es un clásico en la historia, pero hace fecundar la incertidumbre siempre. Con Ceibal y Ferro Carril, las cuentas claras y el chocolate espeso. Es salir, buscar, querer, mucho más allá de los equilibrios que debiesen exponer. Porque en una rueda final de seis, todos contra todos, no hay tanto margen para la duda. Dudar implica de repente, limitar el horizonte. Ceibal fue evolucionando, sin grandes luces, convengamos. Pero expuesto a la consigna. Al fin de cuentas, el compromiso con el hincha, siempre es un compromiso sin excusas. Ferro Carril, se apega a creer que los 90′ ante Gladiador, se transformaron en plataforma soñada: en actitud, mecanismos de ofensiva y personalidad generalizada. Una manera de recuperar la versión que Ferro pretende. Puede tener más gol que Ceibal. ¿Pero desde cuándo hay que descartar a Ceibal? Después de todo, ¡es Ceibal y punto!