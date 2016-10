Son las cuatro fechas finales de la segunda rueda en la “A”. 12 puntos vitales, decisivos. Por lo menos para la mayoría. Y la mayoría tiene relación con cuestiones pendientes. Porque a excepción hecha de Universitario con su acceso ya asegurado a la tercera rueda, donde seis equipos serán protagonistas de la búsqueda final. En el caso del polo opuesto, con Dublín Central virtualmente descendido y todas las dudas que azotan a Fénix.

Pero en el lote de vanguardia, no son pocos los pretendientes, porque a excepción hecha de ese rojo en manos de Ramón Rivas, la ilusión abarca a varios, incluso ahora al propio Salto Uruguay, que rescató chance luego de la victoria clásica ante Ferro Carril por expresión mínima. Es cierto que Nacional y Salto Nuevo tienen primerísima perspectiva de acoplarse a Universitario de cara a la secuencia final, pero sucede que desde los números, no tiene resuelta la situación. De lo que no hay dudas: la fecha de hoy es especialmente trascendente. La elocuencia de la gravitación sin más vuelta y en verdad, no hay un solo partido que no impacte en la tabla.

DE CASO EN CASO

Una manera de explorar el tiempo que se viene. El tiempo que en definitiva, es hoy.

Gladiador vs Salto Uruguay: duelo y pico en la doble jornada del Merazzi. Gladiador, con todo el impulso de crear para ganar. Goles siempre. Consolidó la escala. Salto Uruguay se quebraba espiritualmente. La imposición ante Ferro Carril, le potenció todo. Y está en carrera.

Ferro Carril vs Saladero: de los últimos 21 puntos, la franja rescató 9. Tiempo esquivo, sobre todo en materia de rendimiento. Si no recupera credibilidad inmediata, se expone al riesgo de no clasificar para la tercera rueda. Pero es Ferro. Y no está doblegado.

Dublín Central vs Universitario: las encadenadas derrotas de Dublín Central y esta realidad compleja. Hace lo que puede y en la medida que puede. La condición de favorito de Universitario es real. Con el gol que tiene. Con el gol que no le falta. 45 gritos contra la red enemiga en lo que va del campeonato, no es precisamente un hecho casual.

Nacional vs Fénix: tras la victoria ante Ferro Carril, la caída de Fénix ante Universitario. El hecho es que Nacional fue sembrando una reacción, en la medida de lo pretendido. Llega campante, fortalecido, vital. Además: Luis Leguísamo-Ricardo Laforcada. Gol y gol.

Progreso vs Ceibal: a la banda se le complicó todo. Es cosa real. Sobre todo a partir de las expulsiones de Marcos Arredondo y Julio Federico Gómez. Sin embargo, no le ha faltado resolución a partir de Leandro Acuña y Domingo Ramírez. Ceibal arriba con el espíritu radiante. Batió a Salto Nuevo. Viento en la camiseta. Se propone vencer o vencer. Sí o sí.

Salto Nuevo vs River Plate: uno que perdió y otro que ganó. Los albiverdes tienen el imperativo de victoria a mano, después de la derrota ante Ceibal. Sobre todo, recuperar sentido de construcción y llegada. River Plate no aseguró el avance a la tercera rueda, pero parte de ese prólogo. De esa ilusión. Es partido clave. Quizás el más clave de todos.