Las finales del Campeonato Salteño 2016 de 7 a 12 años entre los campeones del Acumulado y los campeones de la Liguilla en cada categoría se jugarán mañana jueves 29 de diciembre en la cancha de la Liga (Barrio Dos Naciones).

La actividad quedó programada para ese día en la pasada sesión de la Liga primero debido a que desde el pasado lunes 26 hasta hoy miércoles 28 de diciembre se dictarán las últimas clases y el examen final en el curso de orientadores técnicos ONFI. Y al haber varios técnicos involucrados dichas finales se jugarán pues el jueves.

La otra razón se sumó estos días y es la climática, la lluvia que no cesó en las últimas horas y la cancha que no está en condiciones para jugar antes, habrá que ver cómo llega igualmente para la jornada del jueves.

EL ORDEN DE PARTIDOS: COMIENZA CON 9 AÑOS

En cuanto al orden de las finales hubo un cambio, la de 9 años será la que juegue primero y no la de 7 años como estaba pactado anteriormente, por lo tanto los partidos se jugarán de esta manera comenzando a las 17 horas:

9 años: Saladero vs. Peñarol

7 años: Saladero vs. Ferro Carril.

8 años: Ferro Carril vs. Universitario.

10 años: Nacional vs. River Plate.

11 años: Universitario vs. Deportivo Artigas.

12 años: Sud América vs. Progreso.

Nota: en caso de empate, hay dos tiempos de 5’ cada uno de alargue y si persiste el empate se define por penales.

LIGUILLA DE 13 AÑOS: DEPORTIVO ARTIGAS SE PONE AL DÍA

Se fijaron dos partidos atrasados en 13 años para esta semana, los mismos se jugarán en cancha de Deportivo Artigas, uno el jueves 29 y el otro el viernes 30 de diciembre, los partidos:

Jueves 29 de diciembre.

19 hs. Deportivo Artigas – Gladiador. Árbitro: Martín Caballero.

Asistentes: Jesús Espinosa – Carlos Gómez.

Viernes 30 de diciembre.

19 hs. Deportivo Artigas – Progreso. Árbitro: Hugo Araújo.

Asistentes: Carlos Gómez – José Furlan.

13 AÑOS: LAS POSICIONES DE LA LIGUILLA

Los números de la liguilla de 13 años en ambas series:

Serie 1: Deportivo Artigas 9, Progreso 9, Saladero 9, Gladiador 4, Salto Nuevo 2, Ceibal 1.

Serie 2: Ferro Carril 11 (Clasificó por goles), Peñarol 11, Hindú 7, Remeros 3, Nacional 5, Universitario 1.

EN ENERO TORNEO

DE GEN. 2010 Y 2009 EN

LA CANCHA DE CÉSPED

SINTÉTICO DE RIVER

PLATE

El principal de la cancha de césped sintético de primer nivel que está ubicada en la sede de River Plate (Vilardebó 744) Sergio Sagradini estará organizando un torneo de baby fútbol en la generación 2009 y 2010, es decir 6 y 7 años. El mismo comenzaría a mediados de enero, contaría con partidos nocturnos y buenos premios al finalizar el mismo, la idea es que los clubes que quieran participar se comuniquen al 098 781 092.

“SOLOBABY TV”:

LOS MIÉRCOLES A LAS

22 HORAS POR CANAL 5

El programa de baby fútbol “Solobaby TV” se emite todos los miércoles a las 22 horas por Canal 5 de Cable Visión Salto y luego en el canal de Youtube Solobaby TV. Notas, jugadas, goles y mucho más con toda la cobertura del baby fútbol salteño.