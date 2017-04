Sin actividad por el campeonato “Salteño” a nivel de formativas hasta luego de Semana Santa, o de Turismo

Esto quedó decidió desde hace ya quince días, en una de las últimas reuniones semanales del Consejo Superior en la Liga Salteña de Básquetbol. La competencia en divisiones formativas no tendrá actividad oficial en esta Semana Santa, o de Turismo, y estará retornando recién el próximo día miércoles 19 del corriente, con el inicio de la disputa de la cuarta fecha (1ª rueda) del torneo Apertura en tres escenarios, para llevar adelante los partidos fijados en el fixture que marca el calendario para las divisiones menores de nuestro básquetbol.

Así se retomará el “Salteño” en Formativas

Liga Salteña de Básquetbol: Temporada 2017

Campeonato “Salteño”: Categorías formativas

4ª Fecha: Primera rueda Apertura

Miércoles 19 de Abril

Hora 18.00: Sub 13 (Minis)

Hora 19.30: Sub 14 (Pre infantiles)

Hora 21.00: Sub 18 (Cadetes)

Jueves 20 de abril

Hora 18.00: Sub 12 (Pre minis)

Hora 19.30: Sub 16 (Infantiles)

Hora 21.00: Sub 20 (Juveniles

Los partidos:

SALTO URUGUAY vs ATLÉTICO JUVENTUS

UNIVERSITARIO vs CÍRCULO SPORTIVO

NACIONAL vs FERRO CARRIL

Nota: Los equipos nombrados en primer término, oficiarán de locales en todos los casos.