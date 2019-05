El presente informe presenta los principales resultados de una encuesta de intención de voto que realizamos en el litoral del país. En los partidos fundacionales la competencia está abierta.

Esta encuesta presenta algunas características diferentes de lo usual: en ella se entrevistó a un gran número de personas, pero los resultados que se exponen representan sólo las opiniones de aquellos que nos dijeron que si el próximo domingo fueran las elecciones internas concurrirían a votar. Estos fueron un 53% de todos los contactados. Hace cinco años atrás ocurría algo similar cuando faltaba aproximadamente un mes para las elecciones -un 56% decía que iría a votar en esta zona del país- aunque finalmente concurrió algo más del 45% de los habilitados para hacerlo. Nada nos hace pensar que en esta oportunidad las cosas serán diferentes, puede en efecto concurrir que bastante menos personas que las que hoy nos dicen que lo harían concurran a votar el último domingo de junio, y determinar eso, así como sus causas y consecuencias, es motivo de análisis y estudios aún por realizar. Vayamos a los resultados, en el actual partido de gobierno, el Frente Amplio, es donde aparentemente la elección se muestra con menor grado de competencia, allí Martínez obtiene el 50% de la intención de voto y en segundo lugar aparece Cosse con un 22% de la misma. Luego está Andrade con un 12% y finalmente Bergara es mencionado por el 6% de quienes votarían por ese partido. En este caso quienes dicen que votarán al FA pero que aún no deciden o prefieren no informar su voto son el 10%. En los últimos dos meses esta interna ha tenido muy pocos movimientos, el más destacable es el leve crecimiento de Andrade y la caída de Bergara pero en ambos casos sin grandes cambios. El partido que hoy muestra una competencia clara y que ha venido registrando movimientos tanto de nombres -porque algunos candidatos se han bajado de la candidatura y han adherido a la de otro rival- como en la intención de voto es el Partido Nacional. Allí Luis Lacalle aparece liderando la interna nacionalista con un 40% de la intención de voto, le sigue Jorge Larrañaga con un 33%, luego Juan José Sartori con un 20% de la misma y Enrique Antía con un 3%. Quienes no saben o prefieren no responder son el 6% de quienes dicen que votarán por el Partido Nacional en junio. Como vemos aquí la diferencia entre el primero y el segundo es de 7 puntos porcentuales, algo que además de estar muy cercano al error probable de la encuesta -ver el resumen técnico de la misma- es mucho menor al señalado por las encuestadoras colegas que trabajan a nivel nacional. Una de las razones para eso es que en varios de los departamentos encuestados los principales referentes del Partido Nacional se hayan identificado y estén trabajando por la candidatura de Larrañaga. Sin embargo, y al igual que lo señalado por las empresas nacionales, la figura que más ha crecido en los últimos meses ha sido la de Juan José Sartori, que pasó en los últimos dos meses del 8% al actual 20% de la misma.

También en el Partido Colorado se presenta una encuesta donde la diferencia entre quien la lidera, el ex presidente Sanguinetti, y su más cercano competidor, Ernesto Talvi, es menor al error posible de la encuesta. El ex presidente aparece con una intención de voto del 44%, mientras que el economista lo hace con un 37% de la misma. José Amorim se ubica en tercer lugar con un 12% y los que aún están indecisos o prefieren no informar su decisión son el 7% de quienes dicen que votarían en dicha interna. También aquí se han registrado movimientos en los últimos dos meses que muestran una mayor competencia entre los dos primeros y un crecimiento de Talvi que lo ubica más cerca en la competencia por el primer lugar. Algunas reflexiones finales para intentar ilustrar lo complejo que puede resultar medir el posible comportamiento de cara a estas elecciones: si de esta misma encuesta seleccionáramos además de aquellos ciudadanos que nos dijeron que van a ir a votar, solamente a aquellos que manifiestan un claro interés por la política -en definitiva por lo general quienes van a votar en una instancia no obligatoria son los más interesados en la misma- y también a aquellos que se identifican con el partido por el que dicen que votarán -es decir, vota en el partido que le interesa- las cosas son un poco diferentes. En el FA Martínez mantiene una ventaja importante pero Cosse y Andrade crecen; en el Partido Nacional la elección es aún más competitiva entre Lacalle y Larrañaga y Sartori se mantiene tercero pero a una diferencia mucho mayor; en cambio en el Partido Colorado la diferencia entre Sanguinetti y Talvi más que duplica la actual. En definitiva, si cambia la cantidad de quienes van a votar puede cambiar bastante la elección. Y si cambia el tipo de elector, también pueden ocurrir alteraciones importantes de lo que hoy estamos viendo.

Resumen técnico de la encuesta: Esta nota de prensa ilustra los resultados de una encuesta telefónica representativa de los departamentos de Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano y fue realizada en las ciudades capitales. La misma se realizó a partir de 885 entrevistas telefónicas a personas a partir de los 18 años de edad que nos manifestaron como criterio de selección que concurrirían a votar en las elecciones internas. Se utilizó un formulario de preguntas cerradas y de múltiple opción. Se consideraron cuotas por género y edades en la conformación de la muestra tomando como base para las mismas el Censo de población del año 2011 del INE. La recolección de la información se realizó entre el 2 y el 16 de mayo- Los datos se presentan sin ponderación y los porcentajes se han redondeado hacia su entero más cercano. Es previsible un margen de error de (+) o (-) 5.8% de los valores expresados en esta síntesis para el Partido Nacional; de 6.3% para el FA y del 8.5% para el Partido Colorado, con un nivel de confianza del 95%-

ÁGORA. Investigación social aplicada.

Ernesto Nieto – Politólogo doctorando.