Esta semana, al habla con EL PUEBLO, el Director Técnico de Salto Nuevo, Federico Suárez, no eludió el tema. Después de todo, es un hombre comprometido con la causa, mucho más allá de su rol al frente del plantel. «Ser locales en la cancha nuestra, es la consigna que tenemos y ahora no parece estar distante. Como beneficio para el barrio, para la gente que quiere al club, para todos los planteles, es algo que importa demasiado. Si otros lo pudieron, ¿por qué Salto Nuevo no?» En tanto, la cúpula de mando de los albiverdes, no deja de afincar un aspecto: antes de fin de año (noviembre, como mes factible), las obras en la cancha comenzarán a ejecutarse. Sobre todo, un fin esencial: el cercamiento. Si todo transcurre como en Salto Nuevo se aguarda, no hay que descartar que para el año 2017, la Liga Salteña de Fútbol incluya un escenario más para partidos de la «A»: la chance para Salto Nuevo, no deja de abrirse de par en par. Después de tantas décadas con ese sueño a cuesta, el despertar no parece lejano y que Salto Nuevo juegue de local en su cancha.