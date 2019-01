El Intendente de Salto, Dr. Andrés Lima

Se informó por parte del Intendente de Salto, Dr. Andrés Lima, que hasta el momento son cuatro los refugios que albergan a los evacuados, pero que, de ser necesario ante una eventualidad más lugares, la Escuela Nº 10 de barrio Salto Nuevo, sería la opción por la calidad de sus instalaciones.

Refugios

“Hemos podido generar una logística que nos ha permitido concentrar a los evacuados en pocos refugios, en pocos lugares. Hoy estamos hablando de cuatro espacios físicos donde hemos concentrado a todos los evacuados: el ex Hotel Biassetti, el refugio de calle Diego Lamas, la Escuela Nº 64 a la que tuvimos que recurrir en la jornada de hoy y el Hogar Estudiantil en barrio Dos Naciones”, expresó el Intendente de Salto, Dr. Andrés Lima.

“El hecho de poder concentrar a los evacuados en tan pocos lugares, facilita el trabajo de todos, y nos permite brindar una mejor función a estas familias que están pasando un momento muy difícil.

También, hemos visto lo que es un cambio muy importante comparado con lo que sucedió en la última gran creciente del año 2017 y la anterior del año 2015, es que, prácticamente no hay carpas, no hay campamentos, lo que dificultaba todo el trabajo, porque llegaron a haber más de 100 carpas, más de 100 campamentos; entonces, el hecho de recorrerlos uno a uno, el Ejército con la alimentación, el Ministerio de Salud Pública brindando atención, dificultó muchísimo. Bueno, acá hay un avance en el trabajo del Comité Departamental de Emergencia que se ve también reflejado en ese dato de que prácticamente no hay carpas”, continuó el Jefe Comunal. Consultado respecto a si las instalaciones destinadas a albergar a los damnificados por la inundación darían abasto en caso de continuar las evacuaciones, Lima destacó que hay que destacar que, “además de Primaria, hay otras instituciones que han puesto a disposición sus instalaciones para recibir a familias evacuadas, y que para nosotros, no ha sido nada fácil tener que decidir cuál es el siguiente refugio. Pero, en términos generales, lo que hemos acordado es que en la eventualidad de que haya más familias evacuadas, y en algún momento la Escuela 64 no dé abasto, y sea necesario requerir un nuevo refugio, va a ser la Escuela Nº 10 de Salto Nuevo, porque reúne los requisitos necesarios, contando con todos los servicios para poder alojar a más familias”.

Donaciones

Se explicó por parte del jerarca que en este momento “no es necesario, ni se gestiona por parte del Sistema Nacional de Emergencias (SINAE), donaciones”. “Sabemos también, que hay quienes están expresando su solidaridad, incluso están juntando donaciones, y, lo que se les ha transmitido en todos esos casos, es que son las propias instituciones que están juntando donaciones, que deberán hacerse cargo de la gestión, para que aquello que se obtenga en donación, llegue a las personas”, aclaró, haciéndose énfasis en que “no va a ser el sistema el que se haga cargo de dicha gestión.