La frase que tiró Mariano Closs

Sucedió en el marco de la emisión de la cadena FOX, trasmitiendo las incidencias del partido entre Gremio de Brasil y Pachuca de México.

Fue el martes pasado a la tarde y por el Campeonato Mundial de Clubes.

Sobre cada situación confusa en el área que fuese, SIEMPRE el árbitro castigando con infracción al delantero: nunca al defensa. Fue sistemático y abrumador.

Mariano Closs, el relator se preguntó: «¿nunca es infracción del defensa?»

Y agregó: «no deja de ser una manera de lavarse las manos. Parece ser un dictado de FIFA, porque todos los jueces parecen cortados con la misma tijera».

Igualmente no faltaron cuatro o cinco contragolpes. Mano a mano entre quien ataca y quien defiende. También, SIEMPRE, la infracción del delantero y el beneficio para el defensa.

En no pocos casos, la repetición tornando elocuente el error. Fue entonces que el relator concluyó en una frase para pensar-analizar-reflexionar: «las reglas están echas para los árbitros y no para el juego. Se cuidan ellos. Así no se puede sostener un fútbol sobre la base del criterio, la belleza o la eficacia».

**********

En el fútbol salteño, surge igualmente esta situación de hecho. Pelota al área, búsqueda área y SIEMPRE la sanción a la cuenta de quien pretende generar llegadas.

Interrogantes: ¿es un hábito en la mayoría? ¿Una costumbre en la mayoría? ¿Un mandato para la mayoría? Por estos lares también, a veces se hipoteca el criterio, la belleza… y la eficacia. Penosamente.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-