Sabido es de las ventanas que se vienen abriendo en forma paulatina en varios sectores de la sociedad dentro de la emergencia sanitaria que vive el país.

Áreas como la construcción que mueve a miles de trabajadores o la comercial que viene escalando en la apertura de locales ya tienen sus primeros pasos en la nueva normalidad. Dentro del área deportiva ya se encuentran funcionando gimnasios y centros deportivos más chicos como las canchas de fútbol 5, ello con sus respectivas medidas sanitarias para prevenir contagios. Otros deportes individuales ya comienzan a vislumbrar cierto movimiento, el primero en el orden profesional será el turf con reuniones pactadas a mediados de mayo en los hipódromos de Maroñas y Las Piedras.

Por eso el fútbol como deporte eje del país ya ha venido replanteándose la vuelta a las canchas, desde la casa madre la AUF con Ignacio Alonso a la cabeza se mencionó el mes de agosto con mes de retorno a la actividad deportiva con el protocolo que deberá ser aprobado por el MSP.

POYET: «ES UNA BARBARIDAD QUE EL URUGUAYO SE RETOME EN AGOSTO, SE DEBERÍA IR DE DOS SEMANAS EN DOS SEMANAS Y MONITOREANDO»

Un hombre de fútbol como lo es el ex jugador y actual entrenador, Gustavo Poyet, consideró una «barbaridad» que el Campeonato Uruguayo se retomé en agosto y expresó: «poner ese miedo en la gente no me parece».

Poyet expresó: «se tomó una decisión recontra urgente cuando había cuatro casos de contagio», siguió reflexionando: «si hay un país que tomó la decisión en tiempo y forma de cerrar todo ante la pandemia, Uruguay va a estar entre los ‘top’. Luego que se haya controlado mejor o peor, los lugres en los centros médicos, va más allá, somos chicos, pero no creo que la situación sea para dramatizar». «Si todo sigue controlado, algo que es que se nota por lo que veo y me informo, creo que en muy poco tiempo volverán a jugar», dijo más tarde.Ante la posición que se transmitió de que el torneo retornaría recién en agosto, Poyet no dudó en comentar: «están asustados, con lo bien que lo hicieron al principio, irse a agosto es realmente pasarse para el otro lado. No sé si tuvieron presión de alguien, si el miedo viene por Brasil, pero con todo respeto y entendiendo que en el gobierno saben más que yo, si hay un país que tiene el tema controlado es Uruguay». «Generar ese miedo en la gente, con lo difícil que es vivir en nuestro país y con los salarios que existen, me parece una barbaridad», «esperar hasta agosto solo sirve para crear más temor, no lo comparto». Mucho más viendo la realidad de otros países como Suecia, por ejemplo, que no cerró nada y tiene seis mil contagiados, es un país que vive y aceptó el virus». «Irse a agosto me parece que está mal, es una barbaridad, se debería ir de dos semanas en dos semanas y monitoreando», finalizó.