Montevideo, 20 jun (EFE).- Expertos de Uruguay y España destacaron este jueves durante el I Encuentro Iberoamericano de Convergencia Empresarial que se celebra en Montevideo que frente a la crisis del comercio internacional la promoción de inversiones y la apuesta a la innovación son claves para Latinoamérica.

Según apuntó durante la mesa redonda «Por qué invertir en Latinoamérica» la presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), Nuria Vilanova, si bien Latinoamérica enfrenta retos que van desde la desaceleración económica hasta la crisis venezolana, la región debe apostar a la inversión.

«Latinoamérica tiene que hacer frente a un Brasil que le cuesta recuperarse, a Argentina (…) donde la presidencia de Macri no ha sido lo que todos esperábamos y, para hacer el cóctel perfecto, a (la crisis de) Venezuela», apuntó Vilanova.

Sin embargo, la fundadora de ATREVIA, una empresa global de comunicación, añadió que es precisamente para hacer frente a todos esos retos que, en un mundo donde existe «un choque de trenes» a nivel del comercio internacional, la atracción de inversiones debe ser el camino y recalcó la importancia de iberoamérica en ese proceso. «Yo creo que tenemos que ser conscientes de la maravilla que significa estar en un mercado de casi 600 millones de habitantes, eso es un tesoro que a veces desde la conciencia de individualidad de cada país nos olvidamos pero Iberoamérica es hoy una realidad», atinó.

«Lo que antes era una realidad de las empresas españolas apostando por América ahora ya no es solo de las empresas españolas. El fenómeno de las que nacen en América unido a las españolas, las compañías multi-ibéricas, está convirtiendo esto en una realidad de la que, por cierto, también se beneficia España», subrayó.

Por su parte, el director ejecutivo de la agencia de promoción de inversiones y exportaciones Uruguay XXI, Antonio Carámbula, que participó de la mesa redonda, integrada también por el presidente del Banco Central de Paraguay, José Cantero, entre otros, remarcó a Efe que el flujo de inversiones ha sido clave para el desarrollo del país.

Carámbula indicó que a través de una ley de promoción de inversiones que da beneficios fiscales a aquellos que apuestan a Uruguay, así como de un marco legal de puertos y aeropuertos libres, Uruguay se ha logrado posicionar como una «puerta de entrada» para la región.

En cuanto a los sectores en los que el país es más competitivo, el director de Uruguay XXI estimó que si bien tradicionalmente estuvo ligado a la producción de alimentos, hoy en día, de la mano de la apuesta a la innovación y a las nuevas tecnologías, los servicios globales se vienen posicionando como otros rubros fuertes.

«Uruguay es un lugar ideal como hub (centro) de negocios no solo en lo que tiene que ver con la distribución de mercadería desde acá sino también en materia de servicios; son muchas las empresas a nivel internacional que deslocalizan parte de sus procesos buscando ser más eficientes y eligen Uruguay», concluyó.

El encuentro, que se celebra hasta este viernes en un céntrico hotel de Montevideo, está organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) y auspiciado por la agencia Uruguay XXI, y reúne a autoridades de los gobiernos de la región, organismos internacionales y empresarios de Iberoamérica. EFE