¿Qué pasó Universitario? ¿Qué le pasa a Universitario?

¿Qué versión fue esa de ayer a la noche en el Dickinson, impropia del campeón? Lejana del campeón.

Que conste por ejemplo: a los 42′ del segundo tiempo, remolino de rebotes en el área fraybentina y entre Alexander Píriz y George dos Santos, contrapunto de búsqueda y remate desviado.

Fue la ÚNICA SITUACIÓN más o menos real de Universitario en los metros finales. Termina perdiendo 1 a 0 ante Laureles de Fray Bentos, resigna el invicto, pero el hecho es que el visitante hasta pudo prolongar la distancia.

No le faltaron situaciones de gol e incluso una neta en los 36′ de la recta final, cuando Santiago Suárez provoca el contragolpe y el remate concluye en el rechazo de John Patrick Burgardt.

Pero el hecho es que ya en el primer tiempo, había situado perfiles superiores en materia ofensiva y en 32′ y 34′ dos chances netas, ante el Universitario de la duda permanente. Del criterio esquivo y la pelota mal pasada. Las defecciones de control y sin jerarquía, para la construcción. Menos la llegada.

Por eso, no queda menos que admitir que Universitario fue la versión desmemoriada. Cuestión de nostalgia. La figura irreconocible, pero además sin que las piezas alcanzaran influencia. Una estructura sin recursos.

UN TAL TORREIRA…

A los 6′ de la recta final. La lentitud en la partida desde el fondo. La pelota rebotada que le llega a Claudio Torreira y el «10» la manda de emboquillada con John a mitad de camino. Casi una lección práctica para establecer la diferencia.

A Laureles no le faltaron mañas y teatro para sostener la diferencia.

Entre cinco y seis caídas con presuntas lesiones, que el árbitro artiguense fue tolerando. Cómplice de quien a ese nivel no quiso jugar, pero que terminó montando el negocio, porque Universitario resignó una de sus claves: la continuidad.

Ramón Rivas movió las piezas. Mandó a Diego Llama y Franco Ávalos, pero sin que se restaurara un funcionamiento condenado. Sin luces. Apagones en los volantes. División de pelota cuando los puntas pretendieron ser receptores.

La espera de Laureles. Ese contragolpe de Suárez que pudo ser el segundo.

Impotencia roja. El paso de los minutos, para acentuar los déficit. Sin realce individual. La rebeldía de Octavio Pintos desde el fondo, pero después, la vigencia de los males incrustados.

La noche en que Universitario se fue derrotado, SIN JUGAR, sin dar con la tecla básica. El no rescate de la esencia tantas veces desnivelante.

Pérdida de memoria general. La versión lejana. Duendes nostálgicos en rojo. Demasiados. Demasiados….

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-