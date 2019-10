«Con el diario del lunes», todo se simplifica en materia de explicación. O de análisis.

¿Universitario debió vencer en el primer juego de local? Y sí.

Pero después de ese 1 a 1, ¿no se estableció a los cuatro vientos que Universitario era capaz de torcer la historia como otras veces en este mismo torneo?

Bueno: esto es fútbol. No siempre se rige o se regula por el principio de alguna lógica o a partir de una historia reciente. Concreto es que esta vez Universitario no pudo. No alcanzó el rendimiento pretendido, se aisló de la versión original y pasó del generoso primer tiempo, a la blandura del segundo con doble agravante: no defendió bien, no creó en la medida de lo necesario y mal resolvió.

Lavalleja de Minas fue macizo en el segundo tiempo y en los 10′, Germán Fernández mandó esa pelota al trampero que Luciano Díaz, vaciló y no retuvo. Por los 25′ un penal inapelable desde la sanción, cuando Octavio Pintos terminó incurriendo en la infracción. Jonathan Pérez decidió notable para generar el 2 a 0 final. Las variantes rojas que no alteraron el final de la historia. Lavalleja acentuó el control y Universitario prolongó las limitaciones.

Esta vez el Campeón Salteño fue hasta donde pudo.

Llegó a la final. Dejó la huella de esa búsqueda. Ese moretón en el alma, es entendible.

Seguro que lo es.

ASÍ PASÓ Divisional A

«100 años del Club Atlético San Carlos»

QUINTA FASE – SEGUNDA FINAL

Sábado 5 octubre. Hora 18:00.

Campo de juego: Estadio «Juan A. Lavalleja» de Minas;

Árbitros de Florida : Fernando Martínez (Central), Denis Romero y Fabricio Trezza (Asistentes).

LAVALLEJA DE MINAS (2)

Pablo Alzogaray; Rodrigo Chocho, Mauricio Capricho, Gregorio Almeida, Edgardo Velozo; Laureano Larrosa, Renato Medina, Jonathan Pérez, Joaquín Almeida; Marcelo Martínez (Andrés Berrueta), Germán Fernández (Mario Amorim).

Director Técnico: Gerardo Cano.

UNIVERSITARIO (0)

Luciano Díaz; Elías Andaluz (Facundo Correa), Octavio Pintos, Matías Flores, Richard Rodríguez; Marcelo Menoni (Diego Llama), Luis Facio (George dos Santos), Martín Silva, Valentín Fornaroli; Alexander Píriz, Joaquín Jacques.

Director Técnico: Ramón Rivas. Ayudante Técnico: Emilio Silva.

GOLES: ST- 10′ Germán Fernández (L); 25′ de penal, Jonathan Pérez (L).

Expulsado: 45′ del segundo tiempo, Richard Eduardo Rodríguez (U).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Mauricio Capricho-Germán Fernández.

EL MEJOR DE UNIVERSITARIO: Martín Silva.