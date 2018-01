Femenina mayor de edad manifiesta que el día 05 de los corrientes llevó su vehículo a reparar a la casa de un masculino domiciliado en Avda. Apolon al 1700, pagándole la suma de $ 6.500, y el día 07 fue a levantarlo, pero a las pocas cuadras se volvió a romper, se trató de comunicar en forma telefónica no respondiendo, y al concurrir a su domicilio no la atendió. Llevando el vehículo a otro mecánico, este le manifestó que no le habían realizado ningún arreglo.

Investiga la Seccional Tercera.

VIOLENCIA DOMESTICA A EXPAREJA

Una mujer mayor de edad domiciliada en Pueblo Belén, manifestó que se encuentra separada de su pareja pero viven en la misma casa, con sus hijos menores, como ella no quiere restablecer la relación él la agrede en forma verbal, solicitando el retiro del domicilio.

Consultado el Juez de Paz dispuso en Resolución Nº 12 “Se prohíben de agresiones verbales ambos, comunicación y notificados ambos para dicha sede. Retiro voluntario del denunciado. Única responsable de los menores es la madre, se eleven antecedentes a su despacho”. Intervino Seccional 8va.

DAÑO EN LOCAL

Personal policial concurre a calle Artigas al 1600 entrevistando a un masculino mayor de edad que fue alertado por personal de la empresa de alarma, manifestando que personas extrañas habrían roto un vidrio del local no constatando faltante alguna. Investiga Seccional 2da.