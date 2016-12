Fue interceptado por dos hombres y dos mujeres que a punta de cuchillo le despojaron de 10 mil pesos.

Un hombre que caminaba por calle Lucas Píriz casi Brasil (al límite entre barrio Umpierre y La Tablada), en la madrugada de ayer, fue interceptado por dos individuos, quienes mediante amenazas con un cuchillo, le exigieron la entrega del dinero que llevaba, acercándose también dos mujeres; allí, uno de los hombres metió la mano en sus bolsillos, hurtándole la suma de $ 10.000. Investiga Seccional 2da.

CAMINABA POR LA CALLE CON EL TORSO DESNUDO Y UN ARMA DE FUEGO DE JUGUETE

Un hombre se encontraba en la madrugada de ayer, en el centro de la ciudad, con el torso desnudo y portando un arma de fuego, por lo cual personal policial realizó varias recorridas por la zona, lográndose divisar al mismo e interceptarlo, procediéndose a su identificación, y al inspeccionarlo, se le incautó un arma de juguete de color negro, similar a una pistola, encontrándose en evidente estado de ebriedad, por lo que se lo detuvo, siendo conducido a la sede policial, donde una vez efectuada la prueba de espirometría, dio positiva. Interviene Seccional 1ra.

AMENAZAS

Se denunció que en la noche del viernes, en momentos en que se encontraba el denunciante en un comercio de barrio Salto Nuevo, llegaron dos masculinos conocidos quienes mediante ademanes y gestos con las manos, lo amenazaron de muerte, agregando que no es la primera vez que esto sucede, ya que las amenazas son constantes. Investiga Seccional 3ra.

DAÑO A VEHÍCULOS

En la tarde del viernes, personal policial concurrió a la Escuela Nº 127 de barrio Caballero, donde se habrían provocado daños en vehículos; en el lugar, un hombre y una mujer ambos mayores de edad, denunciaron haber sufrido daños en sus vehículos, el primero de ellos denunció que constató que mediante una piedra, le dañaron el parabrisas trasero; la segunda, que constató un golpe en una de las puertas delanteras. Investiga Seccional 4ta.

CHOCÓ CON UN AUTO ESTACIONADO Y TUVO TRAUMATISMO DE TÓRAX

En la madrugada de ayer, en calle Treinta y Tres ente calles Catalán y Guaviyú, ocurrió un siniestro de tránsito protagonizado por una motocicleta marca Mondial, conducida por un hombre, quien circulaba por calle Treinta y Tres con dirección al sur, y al encontrarse entre las calles mencionadas, colisionó con un auto que se encontraba estacionado contra el cordón oeste, resultando lesionado el motonetista, siendo asistido en el Hospital Departamental de Salto, cuyo diagnóstico fue: “politraumatizado, traumatismo de tórax”. Intervino Brigada de Tránsito.

IBA ALCOHOLIZADO Y NO VIO LA SEÑALIZACIÓN DEL POZO

En Camino del Éxodo y Unión, ocurrió un siniestro de tránsito protagonizado por una moto marca Motomel, conducida por UN masculino mayor de edad, la cual circulaba por Camino del Éxodo con dirección al norte, y al llegar a la intersección mencionada, divisó un pozo señalizado con cintas de precaución, pero no pudo evitar esquivarlo, cayendo al pavimento, resultando lesionado, siendo asistido en un centro asistencial, donde se le diagnosticó: “politraumatizado, múltiples erosiones en tórax y abdomen”. Realizada la prueba de espirometría, la misma arrojó resultado positivo. Intervino Brigada de Tránsito.