El 8 de enero del año pasado, el personal policial concurrió al (ex) frigorífico (municipal) el cual está ubicado en el By pass de las rutas 3 y31, debido a que un funcionario de allí solicitaba la presencia policial.

En esa oportunidad, el sujeto denunciaba que se desempeña como administrativo y que en la fecha tenía que hacer el pago a dos empleados, donde a uno de ellos tenía que pagarle la suma de $ 9.500 y a otro la suma de $ 500 pesos uruguayos, agregando que por error abonó la cantidad de nueve mil quinientos al otro empleado y este luego de recibir el dinero se ausentó, comunicándole por teléfono sobre el error ya que solamente tenía acreditado un día de trabajo.

El mismo manifestó que el dinero ya lo tenía gastado en una cuenta y que no era de su interés devolverlo.

Consultado el Magistrado dispuso que esta persona fuera ubicada y el pasado lunes el personal policial concurrió hasta el cruce de las calles Brasil y la Costanera Eduardo Malaquina, para realizar un control vehicular y en determinado momento se produjo un apedreo por parte de personas extrañas, donde en el lugar se procedió a la detención del masculino denunciado.

Consultado el juez penal dispuso: que permanezca detenido para labrarle actas y si tiene intención de pagar lo adeudado, se lo consulte en horas de la mañana nuevamente. En el día de ayer conducido el denunciado y emplazado el denunciante, culminadas las actuaciones el magistrado actuante dispuso el procesamiento con prisión, de la persona de iniciales S.G.F como presunto autor de un delito de apropiación indebida de cosa habida por error. Intervino G.R.T y Seccional Sexta.