Goleada tricolor: Nacional 4 – D. Artigas 1

¿Cual es el verdadero Nacional?, se preguntaba un parcial y nosotros también. Este que le pasó por arriba a Deportivo Artigas o el que jugó y ganó un solo partido en la primera rueda.

La verdad que ayer Nacional fue una tromba solo el arco de Martín Arbiza logró 4 goles, pudo contabilizarse algunos más, ante un equipo “rojo” que fue una sombra del equipo que vimos en varias fechas de la primera rueda.

Cuando a los 16 minutos Martín Suárez abrió la cuenta para el equipo visitante, sobrevoló en cancha de Nacional el “fantasma” de los 5 goles de la primera rueda. Pero fue eso, un chispazo y nada más ya que Nacional poco a poco fue armándose atrás, aseguró la marca en el medio campo y fue mejorando ofensivamente pero no pudo concretar en la red que lo hacía en la cancha.

El segundo tiempo fue intenso y todo apuntó a una notoria mejora de Nacional con el ingreso de Matías Leguisamo. No tardó de aparecer la figura de Luis Leguisamo y con dos goles antes de llegar al primer cuarto de hora, alcanzó para dejar en claro ciertas falencias en la última zona cuando Deportivo era atacado.

El segundo gol con un perfecto remate libre desde metros afuera del área mayor. Un par de salidas en falso de Martín Arbiza no fueron goles por esas cosas del fútbol y Nacional aprovechó el momento con dos nuevos tantos a cargo de José Rodríguez y Matías Leguisamo el “cuaterno”.

Ganó Nacional, goleó el “trico” y sumó puntos y confianza para lo que resta de la segunda rueda, además se “cobró” con la misma moneda la derrota que tuvo en la primera rueda ante este mismo rival.

Lo de Deportivo ahora lo tomamos con un mala tarde ya que creemos y sabemos que tiene material humano como para dar mucho más de lo que ayer mostró en cancha de Nacional.

(Enrique Tourn)

Así pasó!

Campo de juego: Cancha de Nacional.

Público: 300 personas.

Árbitro: Rubén Ferreira (bien)

Asistentes: Miguel Pereira y Enrique Kurowsky.

-NACIONAL (4)

Carlos Regueira, Jonathan Neira, José Gómez. Santiago Núñez y Carlos Bicker, José Rodríguez, Juan José Núñez (84 Carlos Curbelo) y Franco Bisio (46 Matías Leguisamo), Ricardo Laforcade, José González (85 Angel Pereira) y Luis Leguisamo.

Técnico: Junior Aliberti.

-DEPORTIVO ARTIGAS (1)

Martín Arbiza, Alejandro Gallero (66 Luis Olivera), Emanuel Arce, David Cáceres y Matías Suárez, Gastón Elgarte, (Diego Correa), Sebastián Menoni y Martín Suárez, Martín Bordenabe y Martín Curbelo.

Técnico: Angel Flores.

Goles: 16 Martín Suárez (D.A), 53 y 61 Luis Leguisamo, 70 José Rodriguez y 85 Matías Leguisamo (N)

El mejor de la cancha: Luis Leguisamo

El mejor de Deportivo Artigas: Sebastián Menoni.