La víctima estaba esperando el ómnibus cuando fue atacado

Una rapiña, dos accidentes y una larga lista de robos de todas las modalidades nutren la crónica policial de hoy, donde entre los robos se cuentan los robos de motos, en el interior de una casa y hasta adentro de una escuela.

Al tiempo que una persona fue rapiñada por dos delincuentes cuando ante decir que solamente tenía tres pesos en el bolsillo, fue golpeado por los malvivientes con fines de robo.

SINIESTRO DE TRÁNSITO LEVE

Un hombre circulaba en la moto matrícula HLD 602 por la avenida Solari con dirección al sur y al llegar al cruce con la calle Itapebí, el auto matrícula de Maldonado B544355 que se desplazaba en sentido contrario realizó una maniobra de giro para tomar por esta sin encender el señalero y debido a la proximidad con la motocicleta no logró evitar que se produjera la colisión.

El conductor del birrodado fue visto en el Hospital con un diagnóstico médico señalado como “politraumatizado leve, paciente a Rayos X y posteriormente pasó a domicilio”. En el lugar, intervino la Brigada de Policía de Tránsito.

MENOR A LAS VUELTAS

Un hombre mayor de edad llegó hasta la Seccional Octava de Pueblo Belén acompañado de un adolescente del cual dijo ser su tutor, pero estaba molesto con él y dijo que no quería tenerlo más consigo, ya que el mismo le había roto un mueble de su casa.

Cuando la Policía indagó el adolescente en presencia de su abuela, este manifestó que el denunciante lo había agredido físicamente y que en respuesta de eso fue que causó el daño, y en esos momentos el sujeto se retiró del lugar en forma repentina.

El menor fue trasladado hasta la Policlínica local donde le diagnosticaron “erosiones en frontal derecha”. En ese sentido, el personal policial concurrió hasta el domicilio del denunciante, solicitándole que concurriera hasta la Seccional, y al ser visto por un médico de guardia, le fue constatado al mismo aliento alcohólico.

Puesto el hecho en conocimiento del Juez de Paz de Octava Sección Judicial la Subrogante dispuso por Resolución Judicial que “el hombre quede demorado hasta que recupere su estado normal, la prohibición de acercamiento a 200 metros del menor por un lapso de 120 días. Y que el adolescente sea entregado a su abuela y que la misma sea averiguada referente a su nieto”. En el caso intervino la Seccional Octava.

RAPIÑA EN VÍA PÚBLICA

Un adolescente se encontraba esperando el ómnibus en la parada de las calles Maciel y Oficial Segundo en el Barrio Calafí, cuando de repente se le apersonaron dos sujetos a pedirle dinero y al manifestarle que tenía solamente tres pesos, por lo cual lo tomaron a golpes de puño ocasionándoles una lesión en el ojo izquierdo y en la boca, robándole encima el celular marca Samsung J2 de color negro, dándose a la fuga.

La víctima fue auxiliada por un vecino que al oír los gritos salió a ayudarlo. El caso lo investiga la Seccional 4ta.

SINIESTRO DE TRÁNSITO LEVE

Sobre las once de la noche un hombre denunció que circulaba en el auto matrícula de Cerro Largo EMA 8386 por la calle Florencio Sánchez y que metros antes de llegar a calle Uruguay, giró hacia la izquierda momento en el cual se le traba el brazo con el chaleco perdiendo el dominio del vehículo y colisionando a una camioneta que se encontraba estacionada y luego a un auto.

La propietaria de la camioneta que regresaba al lugar, observó la colisión, resultando lesionada la acompañante que había quedado adentro del vehículo. La Policía practicó averiguaciones pero no se pudo localizar al propietario del auto.

Vista por el médico le diagnosticó politraumatizada leve y le dio el alta en el lugar.

Intervino Brigada de Tránsito.

VARIOS ROBOS DE MOTOS

Fue sobre las cinco y media de la madrugada de ayer cuando un hombre fue a ocupar su moto marca Yumbo Max, de color negro con matrícula HLD 310, que había dejado estacionada en la calle Sarandí al 400 y cuando la fue a ocupar, la misma ya no se encontraba.

En otro caso, un hombre denunció que en la mañana de ayer desde el frente de su domicilio en barrio Parque Solari le robaron la moto marca Yumbo Max 100cc, color rojo, matrícula HIS 203.

Mientras que en la noche del lunes, desde una casa del barrio San Martín le robaron la moto marca Vital modelo 110cc, color azul, matrícula HLB 368. Investiga el caso, la Seccional Tercera.

Ayer a la tarde, una cuarta denuncia por robo de moto ingresó en la Policía, cuando una mujer mayor de edad denunció que en horas de la tarde, desde la avenida Paraguay frente al Liceo Nº 2 le hurtaron la moto marca Vital VX110, color azul.

HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO

Cuatro sillas, un acolchado y juguetes, fueron robados desde el interior de un auto. Así lo denunció un hombre que en la noche de ayer dejó estacionado su auto frente a su casa en barrio Dickinson y al ir a ocuparlo en la mañana de ayer constató la ventanilla del acompañante forzada.