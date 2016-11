Más allá de trámites, de vaivenes, de búsquedas, de razones, de principios futbolísticos, etc, la consecuencia del resultado siempre, es lo único que adquiere el valor de lo inapelable. Y ese mismo resultado, golpea en el corazón de la tabla. La sacude. La impacta. Se acomodan o sufren los protagonistas de la ocasión. No es cierto que el fútbol siempre da revancha. Sucede que el tren pasa a veces, por única vez. No existe la doble vía. Es una. Y punto.

**********

La victoria del domingo a la noche de Universitario sobre Salto Nuevo, conmovió la tabla. La partió. Universitario 6, Ferro Carril 4, Gladiador 3, Ceibal 2, Nacional 1 y Salto Nuevo 0.

Ese resultado bloquea el paso al 50% de los equipos: Ceibal, Nacional y Salto Nuevo . Es cierto que ninguno de los tres se descarta de plano, pero tendrán relación con el juego de las posibilidades. Ya no se depende del producto personal. La ilusión se asocia a los demás. No siempre es saludable, condicionar lo de uno, a la consecuencia del otro. Eso está claro.

**********

EL PEOR RESULTADO

Seamos claros: para las arcas financieras de la Liga (la Liga son los clubes), el resultado a favor de Universitario, le mueve el piso a Ceibal y Salto Nuevo. Eso es real. Justamente dos de los equipos que generan mayor adhesión, traducida en aficionados en la cancha. Sin puntos Salto Nuevo y con Ceibal a cuatro de Universitario, ¿qué reacción-actitud de sus hinchas?

De lo que no hay dudas además, es que de cara a la tercera fecha, Ceibal, Nacional y Salto Nuevo le prenden velas a Gladiador. El equipo de Richard Albernaz les puede dar vida o no a los tres, a partir del resultado que alcance. Naturalmente que si de Nacional se trata, vencer a Ferro como cuestión vital y es seguro que Ceibal y Salto Nuevo se jugarán a cara o cruz.

A esta altura para los dos, no se trata de “jugar bien para ganar”. Deben ganar, más allá de argumentos de ocasión. Entre los dos, expusieron 12 puntos sobre la mesa y solo rescataron 2 (los empates de Ceibal). Por lo tanto, se acabó la duda: o ganan o al margen de todo querido.

LAS DECISIONES QUE MARCAN

En el fútbol como en la vida, hay momentos de decisión, de esos donde la vacilación debiese someterse, en pro del objetivo. Le pasó a Ferro Carril: si empataba o perdía ante Gladiador, se perdía en la noche de la ambición frustrada. Tenía que ganar y ganó.

Fue lo que no hizo Salto Nuevo ante Universitario y Ceibal frente a Nacional o Nacional frente a Ceibal. El empate se transformó en un cosquilleo. El empate no rentabilizó y solo basta mirar la tabla de posiciones. Por supuesto que todo no pasa por querer: también por poder. En un hexagonal (cinco fechas), los desquites no se plantean. No se vuelven a enfrentar a un rival por dos veces, salvo que el ganador del Acumulado no sea campeón de esta consecuencia, entonces deba producirse un partido extra.

Tras la segunda fecha, no faltan quienes admiten que “falta mucho y hay que ver”. No: no falta mucho. Falta menos. Se va disputando el 40% de las etapas pactadas. La tercera podrá o no ser determinante. Mientras que una situación de hecho parece golpear la puerta: si Universitario derrota a Gladiador, el corazón de más de uno se expone a la desolación.

Por eso el 50% de los equipos, van apelando a “todos los santos posibles y con velas incluídas”. Y que sean en lo posible, de color rojo y amarillos. Los de Gladiador.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-