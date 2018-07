Precio promedio se ubicó en US$ 2.905 por tonelada.

Los lácteos sufrieron un duro golpe en Fonterra. En la primera licitación de julio la canasta de productos se desvalorizó 5% y el precio promedio se posicionó en US$ 3.232 por tonelada. De esta manera suma la tercera pérdida consecutiva que acumula un 7,5%.

La leche en polvo entera fue el commodity que sufrió el sacudón más grande entre todos los productos. En esta venta el valor cayó 7,3% y la referencia cerró en US$ 2.905 por tonelada. Es el precio más bajo desde el remate del 16 de enero de 2018, cuando cotizaba US$ 3.010 por tonelada.

El resto de los productos exportados por Uruguay también sufrieron bajas en los valores. La leche en polvo descremada experimentó pérdidas de 4,6% (US$ 1.913 por tonelada), el queso Cheddar de 4,3% (US$ 3.713 por tonelada) y la manteca de 4% (US$ 5.390 por tonelada). (Fuente: El País)

CONAPROLE informó a tamberos que no puede mejorar el precio que les paga

Los negocios en los mercados son poco fluidos y con valores a la baja e incide el conflicto con el sindicato.

El Directorio de Conaprole informó a los productores que no están dadas las condiciones para mejorar el precio que paga por la leche que estos remiten a esa cooperativa.

Walter Frisch, secretario de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), informó al respecto que «se nos dijo que la cosa está muy complicada», porque los mercados no están muy fluidos. Además, «las medidas (del sindicato de trabajadores de Conaprole, que trabaja a reglamento desde el jueves 21 del mes pasado) están empeorando las cosas», considerando que el foco está puesto en cómo el cónflicto tranca el accionar de la cooperativa.

A propósito, los alcances del conflicto «fue el gran tema en la reunión de hoy» y al respecto «no se nos pintó el mejor panorama».

Para que Conaprole no pueda mejorar el precio por la leche incide que si bien mejoró el valor del dólar desde hace varias semanas, la cooperativa no ha podido aprovechar aún el beneficio que eso supone para la gestión de la empresa. Por ende, no puede trasladar eso al productor, al menos no a corto plazo.

Otro factor considerado es que no son las mejores las realidades y tampoco las perspectivas en los mercados internacionales de productos lácteos, aspecto clave dado que Uruguay exporta la gran mayoría de su producción.

Por un lado Brasil, un destino relevante, no está concretando negocios, dado que se está autoabasteciendo en forma importante. «No está llevando nada», lamentó Frisch.

Por otro, en el remate de Fonterra los precios más relevantes para Uruguay ajustaron a la baja y en forma sensible (ver más adelante), lo que constituye un factor adverso de cara a los próximos negocios.

También incide, como se indicó por parte de Frisch, la persistencia del conflicto instalado por la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC), que mantiene vigente la medida de trabajar a reglamento hasta tanto se instituya una mesa de diálogo con el directorio de la industria para considerar dos reclamos, relacionados con horarios de trabajo y pagos por concepto de antigüedad.

El trabajo a reglamento, se indicó desde Conaprole, ha generado algunos inconvenientes, originándose en casos puntuales dificultades para el procesamiento de la materia primera y el abasto a la población con diversos productos. No obstante desde el sindicato aseguraron que ello no debería suceder por el solo hecho de trabajar a reglamento.

Frisch, tras la reunión con el directorio de Conaprole donde se obtuvo la negativa al planteo de mejorar el precio comentó que «hay zonas donde los productores realmente la están pasando muy mal, no tienen plata, se les complica seguir».

Añadió que de momento no hay una reunión prevista entre representantes del directorio de la cooperativa, el sindicato y los productores.

Luis Goichea, secretario de la AOEC, dijo al inicio de esta semana que esperan un gesto del Directorio para avanzar en el diálogo, pero sigue trabajando a reglamento. Asimismo, está previsto realizar durante estos días paros de corta duración y a razón de un día por ámbito de trabajo, para informar a los funcionarios de todo el país sobre la situación, sin otras medidas decididas al menos a corto plazo.

Por otro lado, los productores mantienen vigente lo que mediante un comunicado expresaron hace una semana, solicitándole al Directorio de Conaprole que no ceda ante las demandas del sindicato, denunciando una inequidad muy notoria entre los ingresos de los trabajadores de la industria y los tamberos y demandando una reducción en el número de funcionarios de la cooperativa del orden del 20%.

Sobre esto último, Goichea dijo que es contradictorio que por un lado se afirme que el trabajar a reglamento distorsiona la actividad de la industria y por otro, a la vez, si pida que haya un 20% menos de funcionarios, cuando al mismo tiempo la cooperativa tiene decenas de contratos zafrales ejecutándose para poder cumplir con las distintas tareas.

También cuestionó a Wilson Cabrera, presidente de ANPL, diciendo que en los años en los que Cabrera fue director de Conaprole el número de funcionarios se incrementó en varios cientos y que ahora, fuera del Directorio, reclama que la cantidad descienda. (Fuente: El Observador)

Brasil pasó del 54% al 25% de las compras de lácteos uruguayas; Argelia compensó

En los primeros seis meses del 2017 totalizaron US$ 90.699 toneladas por US$ 277 millones.

En lo que va del año Brasil se mantuvo apenas como principal destino en volumen y en valor con compras por 25.050 toneladas (US$ 80,2 millones). Entre enero y junio los exportaciones de lácteos uruguayos al mercado brasileño cayeron 49,5% en volumen y 52% medido en dólares. De esta manera, la participación de Brasil en las importaciones pasó de 54% del total en el primer semestre del año pasado a 25% en la primera mitad de 2018.

Argelia fue la noticia negativa este año compensando la menor demanda desde Brasil. En el primer semestre las ventas al mercado argelino representaron el 21% del total con 21.167 toneladas, según los datos de la Dirección Nacional de Aduanas. El volumen comprado por Argelia más que triplicó -en volumen- el de igual período del año pasado cuando representó el 6% del total.

Por detrás de Brasil y Argelia hubo tercer puesto compartido entre Rusia y China. Las ventas a Rusia sumaron 5.797 toneladas por US$ 25,4 millones, siendo el tercer destino medido en dólares. En volumen China ociupró el tercer lugar con un total de importaciones de 9.114 toneladas por US$ 22,7 millones.