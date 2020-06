Los precios de los lácteos en FONTERRA casi no se movieron frente a la subasta previa

Las mayores variaciones se dieron en la manteca en polvo, la que subió 9,4 % hasta 2.344 dólares por tonelada. La baja más importante se dio en el queso Cheddar, cayendo 5,3 % hasta 3.520 dólares por tonelada.

Los precios de los lácteos consiguieron mantener la tendencia positiva, confirmando el segundo remate consecutivo sin caídas.

En su edición número 261, los precios de los derivados lácteos avanzaron 0,1 % quedando el índice GDT en 903 puntos. En cuanto al precio promedio, se ubicó en 2.902 dólares por tonelada.

Fueron varios los productos lácteos que cayeron de precio pero parecería ser que el aumento significativo de la manteca en polvo explicaron el leve avance del índice.

La leche en polvo entera, por su parte, vio subas de 2,1 % cerrando en 2.761 dólares por tonelada.

El próximo remate de Fonterra está previsto para el martes 16 de junio.

Producción de leche se recupera en abril, con una suba de 5% interanual en la remisión

La remisión de leche a plantas industriales se recuperó en abril con una suba de 5,4% interanual, de acuerdo a los datos publicados por el Instituto Nacional de la Leche (INALE).

Los envíos a planta sumaron 143,3 millones de litros frente a 136 millones en igual mes de 2019.

En lo que va del año la remisión acumulada se ubica en 558,65 millones de litros, 3,4% por encima de los 540,24 millones registrados entre enero-abril de 2019.

En los últimos doce meses móviles (mayo 2019-abril 2020) sigue 1,4% por debajo que en mismo periodo anterior (mayo 2018- abril 2019).

INALE presentará plan de acción al ministro Uriarte

El Instituto Nacional de la Leche (INALE) se encuentra trabajando en un documento que será presentado al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte. Así lo informó a Tiempo de Cambio de radio Rural Álvaro Lapido, presidente del Instituto.

Se apunta a dar los lineamientos que se entiende que podrían detener la caída en la lechería, que desde el Ministerio y el presidente están demandando, explicó Lapido. «Queremos que dejen de cerrar tambos, que dejen de caer industrias (…) el negocio lechero hoy no resulta atractivo», sostuvo.

«Hay una preocupación muy grande por ponerle foco a eso y por hacerle llegar al gobierno la percepción que se tiene de INALE, el estudio y análisis de eso, para ver si podemos recomponer este negocio», dijo el presidente del instituto.

Sin contemplar la producción del megatambo instalado en Durazno y la de Olam (que en un principio fuera New Zealand Farming Systems), la remisión a planta cayó un 16%. «Estos dos grandes emprendimientos enmascaran esa caída», apuntó Lapido. «Es un indicador muy fuerte a tener en cuenta porque hay plantas con muy poca leche (…) encontrar los obstáculos que están provocando esta caída no es fácil, en eso estamos trabajando», remarcó, en un momento de incertidumbre sobre los precios en el mercado internacional.

«Hoy estamos hablando de un empate técnico entre los costos que tiene producir la leche y lo precios, si bien debemos reconocer que pierde dinero y gente que gana dinero (…) el margen es lo importante y el margen es muy chico», señaló, considerando que debería poder lograrse un margen de 6 centavos de dólar por litro.

«Estamos próximos a presentar esto a nuestro ministro y que sea analizado por el propio Ministerio», informó Lapido.

(Fuente: Blasina y Asociados)

Se reúne MGAP con Cancillería y el INALE por denominación

Hoy habrá una reunión entre integrantes del Ministerio de Ganadería (MGAP), Cancillería y el Instituto Nacional de la Leche (INALE) por el uso de las denominaciones de origen de determinados quesos que, en base al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, podrán seguir siendo utilizadas por las empresas que lo hicieran con determinada anticipación. En el caso de Uruguay los nombres que podrán seguir siendo utilizados son Gruyere, Parmesano, Fontina y Manchego, de acuerdo con lo informado desde la Dirección de Asuntos Internacionales del MGAP. En el caso de Gruyere, Fontina y Manchego, las empresas deben estar usando ese nombre de forma continua y de buena fe (dice el acuerdo) desde al menos cinco años antes de la publicación de la oposición de parte de los europeos. Esta se presentó el 1º de noviembre de 2017, por lo que deberá estar usándolo desde el 1º de noviembre de 2012. En el caso del queso parmesano no rige el plazo de cinco años previos, por lo que deberán estar usando ese nombre desde el 1º de noviembre de 2017.

Luego de la mencionada reunión de hoy, se harán públicos los plazos para que los queseros artesanales e industrias que cumplan con las exigencias se inscriban solicitando mantener el nombre del producto. La expectativa de las autoridades es tener el listado conformado para setiembre, dado que a fin de año los cuatro países del Mercosur deberán presentarlo ante las autoridades de la Unión Europea. El uso de las denominaciones de origen abarca otros productos, caso de la Ginebra para los argentinos, la Grappamiel para los uruguayos, así como el queso Gorgonzola para los brasileños. Por lo tanto, luego de esta reunión se estarán definiendo los plazos y se sabrá cómo serán los llamados para que los interesados se puedan inscribir. Algo absolutamente fundamental para poder mantener la identidad del producto comercializado. (Fuente: Tardaguila y Asoc.)

CALCAR despediría 30 trabajadoresy existen trascendidos que cerraría una de sus plantas

Hebert Figuerola, de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, dijo esta mañana en RadioLugares que la nueva gerencia habría comunicado el inminente despido de 30 trabajadores de CALCAR y según el gremialista existen trascendidos que de las dos plantas que tiene la empresa, una de ellas sería desafectada. Calcar tiene dos plantas, una en Tarariras y otra en Carmelo, se desconoce cual de ellas podría verse afectada. El tema se viene tratando a nivel gremial y en las negociaciones participan gerencia, trabajadores y el Ministerio de Trabajo.

La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea tiene previsto una conferencia de prensa en Montevideo el 1 de junio. (Fuente: Carmelo Portal)

