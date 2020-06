Tercera suba consecutiva de precio para los lácteos en FONTERRA

El remate de GDT representó el segundo mayor avance, por detrás de la primer subasta del añoLos precios de Global Dairy Trade, la plataforma de comercialización de Fonterra, vieron un fuerte aumento respecto al remate de principios de junio, con avances de 1,9 % frente a la rueda comercial del 2 de junio. Desde el 7 de abril, que el índice GDT no alcanza un valor como el actual, de 919 puntos, frente a los 940 del 7 de abril.

En su segundo y última subasta del mes, el precio promedio cotizó a 2.979 dólares por tonelada. En cuanto a los valores de los derivados, esta vez no hubo grandes desviaciones respecto a las subas de remates anteriores, siendo los avances y los retrocesos bastante más acotados. La manteca resultó el único producto que sufrió caídas, menores, las que alcanzaron 1% menos frente a la sesión de principios de junio, cerrando este martes en 3.597 dólares por tonelada. El producto que vio las mayores subas fue la lecha en polvo descremada, cerrando a 2.609 dólares por tonelada, un aumento de 3,1% frente al remate anterior. El menor aumento lo vio la lactosa, cerrando a 1.290 dólares por tonelada, representando un avance de 0,4% frente al último remate.

Por su parte, la leche en polvo entera – principal derivado de referencia para el sector lácteo del Uruguay – aumentó 2,2 % frente al remate anterior, cerrando en 2.829 dólares por tonelada.

La próxima subasta de Fonterra está prevista para el martes 7 de julio.

ECOLAT comenzó a exportar

Ecolat concretó sus primeras exportaciones a Perú. Ahora la empresa pretende ampliar los mercados a otros países como Brasil, Paraguay y Bolivia. El primer destino de quesos fue Perú ya que allí el grupo Gloria Foods, que en la actualidad es dueña de la planta industrial láctea Ecolat ubicada en Nueva Helvecia, tiene su planta más importante.

Recordemos que la fábrica fue reinaugurada formalmente el 4 de febrero, cuando se procesaban poco menos de 40 mil litros de leche por día, es decir, un 8 % de su capacidad de producción, empleando alrededor de 30 trabajadores. En la actualidad, la empresa se está consolidando, ahora procesa 45.000 litros de leche por día y ocupa a 42 personas y tiene expectativas de seguir creciendo en los próximos meses. El Gerente de operaciones de Ecolat Pedro Yemini dijo que hay varios proyectos delineados para este año, por un lado el grupo gloria pretende expandir los mercados a donde exportar y por otro lado ampliar la variedad de quesos y productos a elaborar. Luego del largo y duro conflicto con el sindicato de trabajadores y como consecuencia de la caída de los precios internacionales de los lácteos, el Grupo Gloria decidió en febrero de 2015 cerrar sus operaciones en Uruguay, despidiendo a sus 400 empleados, siendo durante varios años la segunda industria láctea más importante del país, con una capacidad edilicia y de equipos para procesar 500.000 litros de leche por día. Cuatro años después, el grupo decidió reiniciar sus actividades en su planta en Nueva Helvecia. (Fuente: Radio del Oeste)

Con avidez salen los quesos y suben los precios

Las ventas están funcionando bien en los días en que se realiza el mercado, con una oferta que no alcanza y la llegada algún comprador nuevo. En una hora y media se liquida lo ofertado.

Ecilda Paullier. Hay mucho interés por el queso fresco tipo Colonia, el que escasea y se va incrementando en sus valores, estimándose que seguirá aumentando, dijo Eduardo Mesa al comentar cómo se desarrolló el mercado quesero de esta semana.

Las ventas están funcionando bien en los días en que se realiza el mercado, con una oferta que no alcanza y la llegada algún comprador nuevo. Las ventas comienzas sobre las 07.00 horas y a las 08.30 ya se comercializó todo lo ofertado.

LOS VALORES DE LA PIZARRA.

Queso Colonia de primera calidad entre los $ 150 a $ 160. Queso Colonia de marca reconocida, los quesos frescos entre $ 170 y hasta $ 200; los estacionados y lindos, entre $ 230 hasta y $ 240. Queso Colonia de segunda calidad entre $ 130 y $ 140.

Queso con destino fundición entre $ 90 y $ 110.

Dambo y Quartirolo, entre $ 140 y $ 150. Queso Sardo de $ 150 a $ 170. Quesos para rallar de $ 130 a $ 150. Magros con y sin sal de $ 140 a $ 150.

Manteca casera, entre $ 130 y $ 140, sigue la escasez en el mercado.

Muzzarella común de $ 110 a $ 120. Muzzarella de marca impuesta en el mercado entre $ 120 y $ 140.

Quesos de cabra $ 440. Roquefort nacional $ 300.

Quesitos Colonia de a kilo entre $ 140 a $ 160. Quesitos Colonia con gusto incorporado de $ 170 a $ 180.

Provolone parrillero, $ 150 a $ 190. (Fuente: en base al portal TodoElCampo)

Productores todavía deben US$ 35 millones del último Fondo Lechero (FFDSAL)

Al 30 de abril, los tamberos uruguayos tenían un saldo pendiente con el Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Lechería 3 (FFDSAL) de US$ 35,1 millones. De esta forma, se ha amortizado el 55,4% de los US$ 78,8 millones que se liberaron en marzo de 2016.

Los productores están amortizando unos US$ 11 millones por año, por lo que aún restan unos 3 años para culminar con el repago de ese fondo. La prestación pecuniaria vigente desde el 1º de marzo por cada litro de leche remitido a planta es de $ 0,288 por litro. Al 31 de marzo, eran unos 2.300 productores los que estaban aportando al FFDSAL, una pérdida de unas 334 matrículas respecto a los 2.634 que tomaron ese préstamo hace cuatro años atrás. Por otro lado, según supo IT Lechería, los grandes megatambos (como Estancias del Lago) ya repagaron los fondos que recibieron en su momento y ahora le están reclamando el gobierno una solución a ese problema. Esto se dio como consecuencia del fuerte incremento productivo que tuvo este establecimiento. Esto ha llevado incluso a que esa firma haya superado en más de US$ 1 millón su aporte al FFDSAL. Si bien la empresa no pierde ese dinero y lo recuperará al final (cuando se termina de amortizar), la normativa vigente le impide que deje seguir pagando este impuesto de $ 0,288 por cada litro de leche remitido a planta.

(Fuente: Tardaguila)