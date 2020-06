Uriarte no descartó que tamberos puedan hacer uso de FOGALE

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, no descartó que los tamberos puedan hacer uso de una parte del Fondo de Garantía Lechero (FOGALE), aunque existen dificultades para que esto pueda ponerse en marcha.

‘’Es una propuesta que hemos estado estudiando desde hace más de un mes y hay algunos inconvenientes en el primer análisis para su utilización, pero aún no lo descartaría», dijo el jerarca en conferencia de prensa este lunes.

Se trata de un fondo restante de aproximadamente US$ 14 millones que los productores lecheros buscan inyectar al sector de forma directa y sin devolución. «La primera evaluación que hicimos de esa alternativa los resultados no fueron muy buenos, pero no queremos darla por desestimada todavía. Había una parte de ese fondo que podía utilizarse sin problema pero todavía queremos analizar más las posibilidades. Y puede llegar a haber alguna otra alternativa de fuente de fondos que nos gustaría analizar con el INALE», señaló Uriarte.

Las gremiales de productores lecheros manejaron este planteo en la primera reunión presencial que mantuvieron a fines de mayo, con la presencia del presidente del Instituto Nacional de la Leche, Álvaro Lapido. «En lo inmediato necesitamos una inyección de dinero, rápida, pensar si se puede hacer algo con lo que resta del fondo de garantía, que hay alrededor de US$ 14 millones, a ver si eso se puede volcar a los productores en forma inmediata y sin devolución», dijo en ese momento Fabián Hernández, presidente de la Sociedad de Productores de Leche de Florida.

En mayo de 2018 fue reglamentado el fondo de garantía de US$ 36 millones con el objetivo de mejorar el perfil de endeudamiento de los productores y mejorar la competitividad del sector, así como brindar asistencia a productores de una producción anual inferior a los 480.000 litros. (Fuente: Blasina y Asociados)

Rabobank: precios internacionales sostenidos pero aún bajo presión

La producción de las principales regiones exportadoras seguirá con su inercia de crecimiento, a pesar de: algunos problemas climáticos, la baja del precio al productor y los diversos esfuerzos por disminuir la oferta de leche.

En el segundo trimestre del año se aprecian mejoras en los precios, pero es demasiado pronto para hablar de una recuperación (Ben Laine – Analista Investigador del Sector Lácteo de Rabobank).

El comercio minorista y las cadenas de comidas rápidas van a recuperarse lentamente y demorarán en volver a los niveles previo COVID-19, más difícil será la recuperación de la demanda de las cadenas de comidas rápidas, principalmente por la mayor preferencia que se generó por consumir productos hechos en el hogar.

En los próximos meses los precios seguirán bajo presión por la combinación del fortalecimiento de los stocks y la mayor competencia por una menor demanda de importaciones. El mercado de importaciones será menos dinámico este año.Hay distintas visiones de los analistas internacionales. La que se presenta aquí deriva del análisis realizado por Rabobank. (Fuente: elaborado por Inale en base a Rabobank)

ANPL expresó «total repudio» por medida sindical que ocasionó pérdidas económicas

El sindicato de Conaprole suspendió el trabajo y no designó guardias en medidas que incluyeron una asamblea que tuvo una duración de 19 horas. Las pérdidas recaen sobre los productores lecheros.

La Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) expresó «su total repudio» ante las medidas sindicales tomadas por la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC).

Ante las «recientes medidas tomadas por la dirigencia de AOEC» que incluyeron una asamblea de más de 19 horas «sin dejar guardias» que aseguren el mínimo funcionamiento de la empresa, la ANPL expresó «su total repudio» en virtud de que dicha medida sindical causó «pérdida de productos lácteos y el desabastecimiento a la población».

El comunicado fechado ayer señala que las de AOEC son «medidas totalmente infundadas» ya que los trabajadores de Conaprole «gozan de las mayores remuneraciones del sector», además de que la empresa «ha mantenido todos los puestos laborales y sin rebajas salariales» durante la crisis sanitaria y económica que afecta a todos los sectores del país y de las cuales «la Cooperativa no es ajena».

Las medidas de AOEC «conllevan a una pérdida que repercute en el precio de la leche que recibimos los productores».

Se destaca que en mayo, «más de 280» productores «cerraron sus números en pérdida y otros 700 no llegaron a cobrar $ 30.000 líquidos» para afrontar costos familiares y empresariales.

La ANPL señala que las medidas del sindicato son «desproporcionadas e injustificadas».

«Los productores lecheros nos preguntamos hasta cuando debemos seguir soportando este tipo de actitudes y falta de consideración hacia el sector por parte de la organización sindical», concluye

INALE: reuniones con los Bancos por endeudamiento del sector

El presidente del Instituto Nacional de la Leche, Álvaro Lapido, ha mantenido reuniones con los bancos por el endeudamiento del sector. «He sido convocado por los bancos por el endeudamiento de la industria y he tenido contacto con la industria», dijo el presidente de INALE, Álvaro Lapido, al programa 100% Mercados de radio Rural.

Sostuvo que la banca privada está esperando que el gobierno tome acciones. «Yo he recibido de buena manera mensajes de la banca que está esperando ver qué va a pasar con la economía del país. Después veremos qué es lo que acordamos, qué se podrá prorrogar, qué se podrá recuperar. Pero debo decir que yo he recibido de buena forma, con mucha buena voluntad, tanto del BROU como de la banca privada por el momento mensajes positivos para encontrarle una solución a la lechería», señaló Lapido.

Si bien en el último año se ha registrado una tendencia de caída tanto en el caso de la industria láctea como en las explotaciones lecheras, en ambos casos han aumentado los créditos vencidos, de acuerdo a los datos desagregados del Banco Central.

El presidente del instituto remarcó que hay que recomponer el negocio lechero luego de cinco años que el negocio está pasando por números «muy malos donde hay gente que está muy comprometida, donde hay un grupo de productores que hay que cuidar», subrayó.

En la industria sucede algo similar, dijo, con industrias que están mejor posicionadas e industrias que están con dificultades más serias.

«Hay algunas señales en el tema lácteos que podrían ser de recuperación, pero hay que ser cauteloso. El escenario para Uruguay que es productor de alimentos es alentador, el mundo va a seguir alimentándose. Este momento difícil y largo y prolongado que está viviendo la lechería va a pasar», concluyó. (Fuente: Blasina & Asociados)