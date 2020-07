Subieron los lácteos en FONTERRA y fue fuerte

El salto en la cotización del índice GDT fue del 8,3 %, el mayor avance en mucho tiempo.

Fuertes subas en los valores de los lácteos en el remate virtual de la plataforma Global Dairy Trade, de Fonterra.

El aumento en el índice GDT fue de 8,3 %, uno de los mayores desde que empezó a operar esta modalidad, hace 263 remates, cerrando en los 996 puntos, contra los 919 puntos del último remate, el pasado 16 de junio. El índice GDT no alcanzaba los valores actuales, desde que cerrara a 978 puntos, el 18 de febrero pasado.

Lo cierto es que el precio promedio de los lácteos terminó en 3.197 dólares por tonelada.

Mientras que el único producto que vio bajas fue la grasa anhidra (de 0,2 %) la menor suba fue para la lactosa, cerrando en 1.309 dólares por tonelada, un aumento de 1,9%. La manteca en polvo cerró a 2.417 dólares por tonelada, subiendo 3,8 %, mientras que el queso Cheddar lo hizo a 3.762 dólares por tonelada, una suba de 3,3 %.

Por su parte, la mejor noticia y la que en definitiva terminó pesando decisivamente sobre el resto de las cotizaciones, fue la suba de la leche en polvo entera, el principal producto de referencia para la industria láctea uruguaya. El cierre de la cotización fue de 3.208 dólares por tonelada, representando un aumento nada menos que de 14 % frente al remate anterior.

El próximo remate de Global Dairy Trade, el número 264, está previsto para el martes 21 de julio.

Mercado internacional de lácteos estable por ahora, pero incierto

En la actualidad, los precios del mercado internacional de lácteos se encuentran relativamente estables aunque en niveles por debajo en relación al período pre-COVID-19. Existe incertidumbre relativa a la duración del tiempo de vigencia de los precios.

Por un lado, se estima que la producción de leche crecerá en las principales regiones exportadoras (0,8% según FAO a 1% según Rabobank). Por otro lado, en la medida que los países van levantando paulatinamente las restricciones de la cuarentena, la demanda comenzaría gradualmente a recuperarse. Pero ¿qué resultará del balance de ambas? El mercado internacional de lácteos va a experimentar cambios en los próximos meses.

Al día de hoy, las políticas de EE.UU y la UE van a seguir vigentes, en principio, hasta octubre de este año; en dos meses comienza el pico de producción en el Hemisferio Sur. La gran mayoría de los países están pasando a una etapa de «nueva normalidad» con la reapertura paulatina de sus actividades económicas. La apertura del circuito HORECA (restaurantes, cafeterías, hoteles y servicios de catering), es fundamental para la distribución de productos lácteos y la reactivación de una parte importante de la demanda, pero las personas están siendo cautelosas para volver a consumir de la misma forma que lo estaban haciendo antes de la aparición del COVID-19. Todavía no está claro cuál será el impacto del segundo brote del COVID-19 en China -que por el momento parece estar contenido-; cómo evolucionará el precio del petróleo; cómo afectará la evolución del dólar…

Todas estas variables van a estar jugando, pero hoy el resultado es incierto.

Sorpresivo aumento del precio de los lácteos en GDT este 7 de julio

El aumento de los lácteos en la plataforma GDT sorprendió a todos los analistas internacionales del sector lácteo a impulsos del precio de la LPE.

Aumentaron los precios de todos los productos excepto los de la Grasa Butírica Anhidra.

La Bolsa de Valores de Nueva Zelanda había pronosticado una leve suba de la LPE pero no era dable esperar un aumento del 14%.

El nivel de precios de la LPE actual es similar al de enero de este año 3.200 dólares/tonelada.

En este momento se pueden establecer algunos alcances sobre este aumento:

Es indiscutible que es positivo el aumento de LPE a 3.200 dólares la tonelada

Se trata de un aumento no previsto y no de un nivel de tendencia, por lo que es importante la cautela a la hora de la interpretación de este dato.

Cabe mencionar que estamos en una época del año donde la producción de leche está en un nivel más bajo: el pico del norte fue en marzo y el pico del sur en setiembre. Por lo tanto, menos volumen de leche.

Si hubo una compra de China de forma significativa (por el momento no podemos adelantar ese dato), junto al punto anterior impulsa los precios al alza, pero el 14% es demasiado elevado, en momentos del año en que China no es fuerte en compras.

Según la Bolsa de Valores de Nueva Zelanda Es probable que los compradores hayan estado tratando de comprar mientras los precios son relativamente bajos, y mientras el producto esté disponible (hay disponibilidad limitada en Nueva Zelanda), con la producción de leche para la próxima temporada incierta.

Habrá que esperar al pico de producción del sur, para tener una idea más acabada de los precios para lo que queda del año.

Todavía no se han resuelto los efectos del COVID-19 y la demanda mundial global está retraída, por lo tanto, si bien se trata de una buena noticia, la incertidumbre sigue presente en el mercado.

El mercado de quesos artesanales con poca gente y bajo agua

Las ventas se hicieron «bajo agua y con muy poca gente», pero la oferta se vendió prácticamente toda.

Ecilda Paullier – El mercado de quesos esta semana «fue muy chiquito» dijo Eduardo Mesa al analizar el mercado de la única feria quesera del país. Las ventas se hicieron «bajo agua y con muy poca gente», pero la oferta se vendió prácticamente toda. Se espera que la próxima semana, por ser primeros días de mes, cambien las condiciones.

LOS VALORES.

Queso Colonia de primera calidad entre los $ 150 a $ 170. Queso Colonia de marca reconocida, sin estacionar desde los $ 170, y los estacionados hasta los $ 240. Queso Colonia de segunda calidad entre $ 100 y $ 110.

Quesos con fermento estacionados, entre $ 170 y $ 180 los de 40 a 50 días; quesos de mayor tiempo no se ofrecieron pero están entre los $ 215 y $ 220. Queso con destino fundición entre $ 90 y $ 110.

Dambo y Quartirolo, entre $ 140 y $ 150. Queso Sardo de $ 150 a $ 170.

Quesos para rallar de $ 130 a $ 150. Magros con y sin sal de $ 140 a $ 150.

Manteca casera, entre $ 120 y $ 140, sigue la escasez en el mercado.

Muzzarella común de $ 110 a $ 120. Muzzarella de marca impuesta en el mercado entre $ 125 y $ 140. Quesos de cabra $ 440. Roquefort nacional $ 300.

