FONTERRA bajó, pero la leche en polvo entera mantiene la racha alcista

Pese a que en el segundo remate de julio realizado el lunes el índice GDT cerró con bajas, parecería confirmarse una incipiente estabilidad

El índice Global Dairy Trade (GDT), que pondera los precios de los subproductos lácteos comercializados en la plataforma de FONTERRA, experimentó un leve retroceso respecto al remate previo, cerrando a 989 puntos.

El precio promedio, por su parte, bajó 0,7% frente al remate anterior, cerrando a 3.201 dólares por tonelada.

No obstante este hecho, la parte buena de la noticia es que las bajas fueron mínimas lo que, en los hechos, terminó marcando una consolidación de las fuertes subas del remate anterior, cuando subiera 8,3 %. La mayor parte de los productos experimentó bajas en las cotizaciones y, si la caída del índice GDT no fue mayor, en buena medida se debió a la evolución positiva de la leche en polvo entera.

Las cotizaciones y variaciones para el resto de los subproductos lácteos fue de acuerdo al siguiente detalle: grasa anhidra (3.870 dólares por tonelada y -2,8 %), manteca (3.533 dólares por tonelada y -4,9 %), queso Cheddar (3.803 dólares por tonelada y +0,6 %), lactosa (1.279 dólares por tonelada y -2,5%) y leche en polvo descremada (2.680 dólares por tonelada y -0,6 %).

El precio de la leche en polvo entera, principal referencia de exportación de la industria láctea en Uruguay, acumuló una nueva suba, cotizando a 3.218 dólares por tonelada (una suba de 0,6%).

El próximo remate de FONTERRA está previsto para el martes 4 de agosto.

Resurge la demanda de China por productos lácteos y ayuda a los precios

El gigante asiático tracciona al mercado mundial.

Luego de un pobre inicio de año, China ha vuelto a traccionar en el mercado mundial de lácteos. La incertidumbre sobre el impacto del rebrote de la pandemia del coronavirus sobre la economía de ese país se va disipando y reaparece la demanda de los importadores. A tal punto llega la importancia del primer comprador mundial de lácteos del planeta que desconfiguró la relación histórica entre el precio de la leche en polvo y el petróleo.

Hoy, aún con el barril en US$ 40, la leche en polvo entera se cotiza a US$ 3.200 por tonelada en Oceanía. Sin la demanda China el precio estaría debajo de los US$ 2.000. Si se proyectan a todo el año los datos de importaciones del período enero-mayo de 2020 se avizora que China elevará 3% el total de importaciones y marcará un récord histórico para productos lácteos, con 688.000 toneladas de leche en polvo entera.

Como consecuencia del fenómeno descripto, las cotizaciones del mercado de futuros para la leche en polvo en los meses primaverales subieron a US$ 3.000 por tonelada, frente a los US$ 2.600 a los que se cotizaba a principios de mayo.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de la Leche (INALE) esto se empieza a reflejar en la industria láctea uruguaya. En mayo, el precio recibido por la industria en dólares «mejoró 8% en respuesta a mejores precios recibidos por exportación (+11%) y mantenimiento de precios en mercado interno comparado con el mismo mes de 2019. Mientras que el precio al productor descendió (-4%)», señaló el Inale.

En tanto, la facturación por exportaciones del primer semestre «aumentó 2% comparada con la del mismo período de 2019 dado por mejores precios de leche en polvo entera y leve aumento en su colocación que superó la importante caída de manteca y de leche en polvo descremada», explicó el Inale.

Entre enero y junio se exportaron US$ 283 millones en lácteos. De ese monto, US$ 191,3 millones fueron por leche en polvo entera, cuya facturación aumentó 9% respecto al primer semestre de 2019, tanto por mayor volumen exportado como por mejor precio.

Le siguieron los quesos con exportaciones por US$ 49,4 millones, 3% más que en el primer semestre de 2019. (Fuente: El País)

El único mercado de quesos del país sigue tranquilo

Los quesos siguen con el mercado tranquilo con los operadores comprando menos mercadería y un Montevideo inestable, con jornadas en que parece que hay reactivación pero al otro día decae por impacto de la falta de dinero y el seguro de paro, comentó Eduardo Mesa.

Ecilda Paullier. Los quesos siguen con el mercado tranquilo con los operadores comprando menos mercadería y un Montevideo inestable, con jornadas en que parece que hay reactivación pero al otro día decae por impacto de la falta de dinero y el seguro de paro, comentó Eduardo Mesa.

De todas maneras se coloca casi toda la oferta, y se concretan negocios telefónicamente que luego se efectivizan en la feria agilitando las ventas.

LOS VALORES.

Queso Colonia de primera calidad entre los $ 150 a $ 160. Queso Colonia de marca reconocida, sin estacionar entre $ 170 a $ 190, y los estacionados entre $ 210 a $ 240.

Queso Colonia de segunda calidad entre $ 100 y $ 110.

Dambo y Quartirolo, entre $ 140 y $ 150. Queso Sardo de $ 150 a $ 170. Quesos para rallar de $ 130 a $ 150. Magros con y sin sal de $ 140 a $ 150.

Manteca casera, entre $ 120 y $ 140, sigue la escasez en el mercado.

Muzzarella común de $ 110 a $ 120. Muzzarella de marca impuesta en el mercado entre $ 125 y $ 140.

Quesos de cabra $ 440. Roquefort nacional $ 300. Provolone parrillero, $ 150 a $ 190.

(Fuente: en base a TodoElCampo)

Se activaron negocios para la exportación de ganado lechero a China

La semana pasada los dos principales escritorios de ganado lechero salieron al mercado para la compra de terneras Holando para la exportación a China. En uno de ellos también se incluirán hembras Hereford.

Tanto Di Santi Ltda como Escritorio Urchitano reportaron el cierre de negocios de exportación para China de ganado lechero.

Federico Di Santi comunicó que, en el caso de su empresa, se trata de 4.200 terneras y vaquillonas: 500 Hereford y 3.700 holando.. Ya comenzó la operativa de compra para el ganado lechero y para las hembras hereford comenzará en agosto. El envío se realizará en noviembre, dijo Di Santi en el programa Tiempo de Cambio de radio Rural.

En el caso de las terneras holando, se trata de animales de 140 kilos en adelante, a un valor aproximado de US$ 2,20 – 2,25 por kilo, negocio de pago contado y carga inmediata. Este embarque se suma a uno realizado a principios de abril, con 7.000 vaquillonas Holando. Luego de ese envío se trancó la operativa debido a la pandemia de coronavirus.

Di Santi dijo que su firma espera poder concretar otro negocio para comienzos del año próximo, a la espera de que se mantenga una corriente comercial «muy necesaria para las categorías jóvenes holando». (Fuente: Blasina y Asociados)