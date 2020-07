Inversores polacos interesados en Pili procuran reactivar cuenca y brindar 100 puestos de trabajo

Tras conocer que dos empresas mostraron interés en participar en una nueva licitación para comprar u obtener en alquiler, con opción a compra con garantía de pago, las plantas de elaboración de quesos y de procesamiento de suero en polvo de la antigua empresa láctea Pili, EL TELEGRAFO se contactó con quien es el nexo de una de las empresas interesadas.

Francisco Cabillón, manifestó que «ahora aguardamos que se abran los pliegos para presentar formalmente la propuesta», estableciendo que «lo interesante de nuestros representados, es que además de la planta industrial en sí misma, significaría la reapertura con 100 puestos de trabajo en las plantas».

Además, procuran «potenciar el aparato productivo de materia prima, es decir lo referente a los tambos. Eso es muy importante para el desarrollo local de la producción lechera, que contempla un sinnúmero de establecimientos rurales que se dedican a esa producción», dijo Cabillón.

Sobre los empresarios europeos interesados por Pili, dijo que «el grupo está ubicado en Polonia, enfocados al desarrollo en Latinoamérica, y fundamentalmente interesados en invertir en Uruguay, por la apertura que están teniendo».

Explicó que en principio «se planteó la compra de las dos plantas industriales, aunque ahora surgió ante el llamado, la posibilidad de arrendamiento con la opción a compra, que sería algo similar, pero diferida en el tiempo».

La idea de los empresarios «es establecerse en Uruguay, y no una inversión que signifique un proceso de pasamano para una producción de largo plazo», significó el empresario sanducero.

EL LLAMADO

Al llamado que tuvo como plazo el 20 de julio, comparecieron representantes de dos empresas que indicaron estar interesados en participar de la licitación, con la intención que se adquieran en conjunto los inmuebles y la maquinaria para proseguir con la producción láctea.

Una tercera empresa se presentó con la intención de adquirir únicamente los inmuebles. «Es algo que no estaba contemplado», señaló días atrás el representante de Lideco, Fernando Cabrera, «porque el pliego va a dar prioridad a la venta de la totalidad de los establecimientos».

Tas el llamado, ahora la licitación se hará entre las empresas que expresaron interés» aunque «no habrá un presupuesto de escritorio, sino que será de oferta libre. Si se llega a una oferta mínima satisfactoria para el Banco de la República, estaremos a las puertas de concretar el negocio, que podrá ser venta o arrendamiento con opción a compra, dando garantías de cumplimiento», acotó oportunamente Cabrera.

La siguiente etapa «es volver a hablar con el Banco de la República para confirmar el pliego de condiciones, que puede ser muy similar al anterior, aunque puede incluir algún cambio», aseguró el responsable de Servicios Jurídicos en Lideco.

En el anterior llamado, entre los requisitos establecidos para las ofertas, se destacaba que se debía acreditar experiencia en el rubro lácteo, presentando información sobre plantas administradas, volumen de litros procesados, artículos fabricados y volumen de facturación anual. Asimismo se debía presentar un plan de negocios técnicamente sustentable en el tiempo con análisis técnico de la producción.

Todo ésto para asegurar precisamente la continuidad de la explotación industrial.

Además de procederse a la venta de estas dos plantas, la de quesos ubicada en la zona industrial de Paysandú y la de suero en polvo en Parada Esperanza, resta «la venta de la marca y luego proceder a la distribución de pagos a todos los acreedores».

El mercado de quesos artesanales con movimiento acotado

El mercado de quesos no tuvo variaciones esta semana, con una feria que tuvo pocos compradores y algunos de los quesos Colonia chicos no se vendieron.

LOS VALORES.

Queso Colonia de primera calidad entre los $ 150 a $ 160. Queso Colonia de marca reconocida, sin estacionar entre $ 180 a $ 190, y los estacionados entre $ 220 a $ 240. Queso Colonia de segunda calidad entre $ 120 y $ 140. Quesos con fermento estacionado, entre $ 170 y $ 190. Queso con destino fundición entre $ 90 y $ 110.

Dambo y Quartirolo, entre $ 150 y $ 160. Queso Sardo de $ 150 a $ 170. Quesos para rallar de $ 130 a $ 150. Magros con y sin sal de $ 140 a $ 150.

Huevos de campo, $ 48 a $ 50 la docena. Manteca casera, entre $ 120 y $ 140, sigue la escasez en el mercado.

Muzzarella común de $ 110 a $ 120. Muzzarella de marca impuesta en el mercado entre $ 125 y $ 140. Quesos de cabra $ 440. Roquefort nacional $ 300.Quesitos Colonia de a kilo entre $ 140 a $ 160. Quesitos Colonia con gusto incorporado de $ 170 a $ 180. Provolone parrillero, $ 150 a $ 190. (Fuente: portal TodoElCampo)

La remisión de leche a plantas industriales creció 5% durante el primer semestre

La remisión de leche a las distintas plantas industriales cerró junio con 166 millones de litros y creció 5,6% respecto a igual mes del año pasado y marcó un récord histórico mensual, según los datos preliminares que divulgó el Inale.

A su vez, el semestre enero-junio cerró con un volumen enviado a planta de 889 millones de litros, esto es un 4,9% por encima de igual semestre del año pasado. En los 12 meses cerrado a junio la remisión creció 0,8%. Como se ha mencionado en informes anteriores, estos grandes números incluyen los crecimientos significativos en materia de producción de los 2 megatamos que tiene Uruguay (Estancias del Lago y Olam).

De todas formas, la lechería uruguaya parece tener encaminada una recuperación en materia de producción para 2020. Como siempre las grandes variables que juegan son difícil de predecir: el clima y los precios en los mercados internacionales. No obstante, en esta última variable se han recibido noticias alentadoras en los últimos dos remates de Fonterra. En la última subasta de este martes -pese a la leve caída general del índice- el precio de la leche entera tuvo un modesto incremento de 0,6% y se consolidó definitivamente por encima de los US$ 3.200 por tonelada para los contratos hasta noviembre.Remisión de leche a CONAPROLE en lo que va de julio supera en 6% el volumen de un año atrás

En los primeros 20 días de julio la remisión de leche a CONAPROLE superó en 6% la de igual periodo de 2019. Así lo informó una fuente de la empresa a Conexión Agropecuaria.

En lo que va del año los envíos a planta de la cooperativa crecieron 6,4% interanual y en los últimos doce meses móviles el aumento fue de 2%. (Fuente: Blasina y Asociados)