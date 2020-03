COVID-19: Nuevo desafío para la lechería

Ante la pandemia de COVID- 19 presente con virulencia ya en nuestro país, INALE destaca la tarea irrenunciable en servicio de la población que realiza a diario nuestra lechería para mantener el abastecimiento continuo. Por otro lado, es fundamental el ordeñe cada 12 horas para evitar dañar los tejidos mamarios en forma irreparable.

Ello realza la necesidad de tomar, con la mayor premura, las medidas de prevención que indican las autoridades de la salud de nuestro país.

En ocasión del brote de fiebre aftosa, los tamberos uruguayos se organizaron con enorme responsabilidad para evitar la expansión del virus, mediante la organización de barreras sanitarias escalonadas de desinfección, actitud que es de destacar por el enorme esfuerzo realizado.

Hoy el destinatario de la infección es la población humana.

En nuestro caso, la población de riesgo la constituyen regularmente las familias tamberas radicadas sobre las que cae la responsabilidad del ordeñe.

Es allí donde hay que efectuar las mayores tareas de precaución, evitando la mayor exposición posible en los centros poblados por un lado, y el aislamiento y desinfección de los lugares de presencia de proveedores de servicios, así como de los de la recolección de la leche.

Confiamos en que la recolección y las industrias tomen las medidas de precaución correspondientes.

El centro de la tarea es el cuidado a la exposición de cada uno de los integrantes de la familia tambera.

La solidaridad es la característica de nuestro sistema y a ella apostamos una vez más. Desde INALE nos comprometemos a mantener informado al sector en este momento de dificultad.

Ya vendrán los tiempos de los abrazos.

Sin duda que vendrán y trabajaremos para que nos encuentre a todos.

China impulsa el consumo de lácteos como forma de fortalecer el sistema inmune y luchar contra el virus

China impulsa el consumo de lácteos como forma de fortalecer el sistema inmune y luchar contra el coronavirus

Un informe de la Embajada de Uruguay en China dado a conocer por el Instituto Nacional de la Leche (Inale) señala que en el país asiático las industrias lácteas están alentando al consumo de sus productos ya que los lácteos contribuyen al fortalecimiento del sistema inmune y eso ayuda a combatir y sobreponerse a la pandemia del coronavirus Covid-19, según publicó en su página web Todocampo. La publicación señala que en las últimas semanas se ha registrado un particular incremento del consumo de yogur, cuya demanda se entiende que seguirá en expansión una vez superada la situación sanitaria actual, expresa el informe.

Diversas asociaciones de la industria láctea de china publicaron en forma conjunta la Guía de Consumo de Productos lácteos por Parte del Pueblo Chino con orientaciones para incrementar el consumo de leche y derivados en ese país. Cabe mencionar la alta participación del Estado en las industrias chinas.En estas semanas se ha registrado un particular incremento del consumo de yogur, cuya demanda se entiende que seguirá en expansión una vez superada la situación sanitaria actual. (Fuente: ro.com.uy)

FONTERRA: desciende precio promedio y el de leches en polvo en la segunda licitación de marzo

Ricardo de Izaguirre- Presidente de INALE

Precio promedio se ubicó en US$ 2.980 por tonelada.

El precio de los lácteos en Fonterra bajó 3,9% y suma la cuarta caída consecutiva. Tras la venta de 24.209 toneladas, el valor promedio se posicionó en US$ 2.980 por tonelada.

Desde la primera licitación de febrero a la segunda de marzo, el precio medio de los lácteos perdió 12,7%.

La leche en polvo entera, el principal producto exportado por Uruguay, cayó 4,2% hasta US$ 2.797 por tonelada; el valor más bajo desde el 15 de enero del 2019 cuando cotizó US$ 2.777 por tonelada.

En el resto de los productos que comercializa Uruguay, la leche en polvo descremada bajó 8,1% a US$ 2.527 por tonelada, mientras el queso Cheddar mejoró su posición 2,6% (US$ 4.398) y la manteca 0,3% (US$ 4.144).

UTE extiende apoyos para riego y tamberos

Beneficios abarcan hasta diciembre ante emergencia en agro

Tras el pedido del Ministerio de Industria, Energía y Minería, UTE extendió a todo el año los beneficios para los productores rurales que usan electricidad con fines de riego y para el sector lechero. Según un comunicado del ente, para la lechería rige: descuento de 80% sobre los cargos de energía, para los primeros 500 kWh de consumo, a los productores con potencia contratada menor o igual a 15 kW. Descuento de 15% sobre los cargos de energía a los productores con potencia contratada superior a 15 kW. Descuento de 15% sobre los cargos de energía a la industria láctea.

Todos los productores que utilicen un sistema de riego con fines productivos y cuyo permiso esté vigente, obtendrán durante cinco meses (de noviembre 2020 a marzo 2021) un descuento del 15% en la facturación sobre los conceptos energéticos (cargos fijos, por potencia contratada y energía consumida) sin IVA.

Desde el inicio del programa se han bonificado casi US$ 17,3 millones al agro, de los cuales US$ 11,76 millones fueron a productores lácteos, indicó UTE.

Ya están disponibles y operativos los trámites en línea para postularal fondo de emergencia

En una primera instancia, las autoridades decidieron priorizar el acceso a crédito de productores ganaderos y lecheros que sean productores familiares o de menos de 100 hectáreas (ha) de superficie física.

Desde este lunes 16 de marzo quedó operativo el sistema informático que habilita a productores elegibles a solicitar asistencia por emergencia agropecuaria recientemente declarada. A través de este trámite el productor postulará al Fondo Agropecuario de Emergencias (FAE) creado por la ley Nº 18.362. Tal como expresó el subsecretario de la cartera Ing. Ignacio Buffa, el destino de la ayuda es atender las pérdidas de los establecimientos afectados por emergencias agropecuarias y se otorgará un fondo reembolsable con una tasa de interés favorable a los productores comprendidos dentro de las medidas establecidas por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

En una primera instancia, las autoridades decidieron priorizar el acceso a crédito de productores ganaderos y lecheros que sean productores familiares o de menos de 100 hectáreas (ha) de superficie física.

Buffa informó que se otorgará un fondo reembolsable con una tasa de interés favorable a los productores comprendidos dentro de las medidas establecidas por el MGAP. Agregó que el MGAP está en permanente revisión de la situación sobre la extensión de la zona declarada y con relación a los rubros a atender.

Los interesados podrán hacer el trámite en línea en tramites.gub.uy y está accesible.

LOS TRES PASOS A SEGUIR.

El trámite de postulación tiene tres pasos: Completar formulario de solicitud e ingresarlo en el formulario web. Verificar datos de postulación y confirmar postulación. Y guardar comprobante de postulación.