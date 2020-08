Exportaciones de lácteos volvieron a crecer en julio

Las exportaciones de lácteos volvieron a crecer en julio y alcanzaron su mayor volumen mensual en lo que va del año. Argelia fue el principal motor.

Las solicitudes de exportación sumaron 21.363 toneladas, 6% más que en junio y 12% por encima del volumen exportado un año atrás, de acuerdo a datos de Aduanas. En facturación, totalizaron US$ 59,6 millones.

Argelia se consolidó como el principal destino, con 9.658 toneladas, una participación de 45% del volumen total exportado. Fue el mayor volumen mensual enviado a este destino en lo que va del 2020.

Brasil ganó posiciones y fue el segundo principal destino, con 4.556 toneladas, una participación de 21%. Julio fue el primer mes del 2020 en que las exportaciones de lácteos al país norteño crecieron en la comparación interanual.

El tercer lugar en el podio lo obtuvo China, con 1.614 toneladas y una participación de 7%. En julio registró un repunte en las solicitudes de exportación, que fueron las más altas para ese mes desde 2013.

El principal producto exportado en julio fue leche en polvo entera, con 15.864 toneladas, seguido por quesos con 1.872 toneladas y manteca, con 1.328 toneladas. (Fuente: Blasina y Asociados)

Análisis de la última subasta del GlobalDairyTrade – FONTERRA

Los precios del comercio mundial de productos lácteos en la primera subasta de agosto sufrieron una caída del 5,1 % en el índice de precios, lo que generó la pregunta sobre la demanda china de productos lácteos.

El analista de productos lácteos con sede en Estados Unidos para Rabobank Thomas Bailey dijo que el sentimiento del mercado puede ser «esperar y ver» a medida que se inicia la temporada de productos lácteos de Nueva Zelanda y se acumulan los volúmenes de oferta de GDT de FONTERRA.

La leche entera en polvo, que NZ produce en abundancia como el mayor exportador del mundo, sufrió lo peor en la última subasta, un 7,5 % menos, en promedio, aproximadamente 3.000 dólares EE.UU. por tonelada.

El polvo descremado también cayó un 4,6 % a niveles inferiores a U$S 2.500 /ton.

La participación de China en las compras cayó al 56 % desde el 62 % en el evento GDT anterior.

«La demanda del consumidor en China no es tan fuerte como lo reflejan los indicadores recientes, como el comercio de productos y los precios», dijo Bailey.

«La aparente demanda que se pensó que era dirigida por el consumidor parece deberse a un cambio en la planificación comercial, lo que resulta en que las empresas tengan más inventario de lo normal, para garantizar la seguridad alimentaria».

«Esto nos lleva a sostener que en algún momento habrá una disminución de la demanda china de las importaciones, ya que la producción nacional y los inventarios siguen siendo altos con una demanda suave del usuario final».

Como resultado, Rabobank no pronosticaba un precio más bajo de la leche de granja en Nueva Zelanda, pero advirtió que el camino por delante estaría lleno de baches.

El economista agrónomo senior de Westpac, Nathan Penny, dijo que las preocupaciones sobre el resurgimiento de covid-19 habían asustado al mercado lácteo.

A pesar de su caída, los precios se mantuvieron consistentes con la predicción de Westpac de NZ$ 6,50/kg de precio de la leche.

Los volúmenes de subastas han comenzado a aumentar en función de la producción de leche de primavera. La última subasta de GDT tuvo un tercio más de producto que el evento anterior y la oferta de LPE aumentó un 48 %.

La economista de ANZ Susan Kilsby, el día antes del último evento GDT, continuó siendo cautelosa con respecto a los mercados mundiales de productos lácteos y la fortaleza del dólar de Nueva Zelanda, pero dijo que el precio de la leche debería mantenerse en unos respetables NZ$ 6,50.

«Los precios de la leche fueron considerablemente más estables en los últimos años que los experimentados anteriormente. «Será una hazaña si esta tendencia se puede mantener durante las próximas temporadas dada la incertidumbre que existe actualmente en las economías globales». (Farmes Weekly – NZ / Traducción OCLA).

Facturación bruta de los tambos creció en US$ 11 millones en el semestre, pero no superó al 2018 y 2017

La facturación bruta en dólares de los tamberos por la remisión de leche a plantas industriales totalizó US$ 265 millones en el semestre enero-junio, una mejora de US$ 11 millones respecto a los US$ 254 millones de igual período de 2019. Sin embargo, ese dato estuvo por debajo de los US$ 311 millones de 2018 y los US$ 286 millones de 2017. Estos ingresos brutos no tienen en cuenta la evolución de los costos de las explotaciones lecheras. Además, estas cifras incluyen los grandes volúmenes de leche que procesan los dos megatambos: Estancias del Lago (Bulgheroni) y la multinacional Olam.

Confirman caso de Coronavirus en Lactosan y hay unos 15 trabajadores en cuarentena

El domingo se confirmó un caso positivo a coronavirus en un trabajador de la empresa Lactosan, en Libertad, San José.

El trabajador informó a la empresa de forma inmediata en la misma noche del domingo, y los trabajadores que mantuvieron contacto directo con él – aproximadamente 15 personas- fueron hisopados este lunes y se encuentran aislados. Así lo informó a Conexión Agropecuaria una fuente de la empresa que prefirió no ser mencionada.

Se coordina para este miércoles un hisopado preventivo a todos los trabajadores de la planta. Por el momento, la unidad sigue operando con normalidad.

Aunque no está clara la fuente del caso, desde la empresa sospechan que pueda tener que ver con el foco del jardín de infantes Arcoíris.

Cancillería avanza en gestiones para destrabar la colocación de manteca de CONAPROLE en Rusia

El Ministerio de Relaciones Exteriores trabaja para destrabar la colocación de manteca de CONAPROLE en Rusia. «Según nos informó el canciller, las gestiones vienen muy bien encaminadas, seguramente quede resuelto en breve», dijo a Conexión Agropecuaria Gabriel Fernández, director de Conaprole.

A mediados de julio autoridades de CONAPROLE se reunieron con el nuevo canciller, Francisco Bustillo y, entre otros temas, plantearon las dificultades que está enfrentando la cooperativa para exportar manteca a ese mercado, por aspectos vinculados a la inspección y habilitación de plantas.

En lo que va del año la cooperativa no ha concretado envíos a ese destino, según se desprende de datos de Aduanas. Marruecos, Egipto, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos han sido los principales destinos para el producto