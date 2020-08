Fonterra encadenó su tercera subasta consecutiva de caídas

No hubo dos sin tres y los precios de los subproductos lácteos volvieron a sufrir retrocesos.

Bajaron los precios de los subproductos lácteos comercializados en Global Dairy Trade, la plataforma virtual del gigante lácteo FONTERRA, cerrando así el mes de agosto en terreno netamente negativo. De esta forma, la edición número 266 de comercialización bajo esta modalidad cerró con una nueva caída.

Mientras que el precio promedio de los lácteos se ubicó en 3.004 dólares por tonelada, la variación del índice GDT (que mide la variación ponderadas de todos los productos comercializados) cayó 1,7 % frente al remate de dos semanas atrás, cerrando esta vez en 922 puntos.

El único producto que consiguió avances leves frente al remate previo fue la leche en polvo descremada, cotizando a 2.608 dólares por tonelada (una suba de 1,1 %).

El resto de los subproductos lácteos sufrió caídas respecto a la subasta anterior. De esta forma cayeron la grasa anhidra a 3.873 dólares por tonelada (-2,9 %), la manteca a 3.370 (-2 %), el queso Cheddar a 3.442 (-3,6 %), la lactosa a 1.303 dólares por tonelada (-3,3 %).

Por último, la leche en polvo entera, el producto de referencia para exportación de la industria láctea uruguaya, cotizó al cierre a 2.936 dólares por tonelada, lo que representó una caída de 2,2 % frente al remate anterior.

El próximo remate de Global Dairy Trade, edición número 267, está previsto para el martes 1 de setiembre.

Brasil importó más lácteos en julio y Uruguay fue protagonista

Según datos difundidos por la Secretaría de Comercio Exterior (SECEX) de Brasil, las importaciones brasileñas de productos lácteos crecieron considerablemente en julio; se internalizaron aproximadamente 95 millones de litros de leche equivalente en el mes, con un incremento del 63% con relación al volumen del mes anterior y un 26% mayor que con relación a julio/2019.

En contraste, las exportaciones brasileñas también crecieron; se exportaron 16,7 millones de litros en el mes, 38% más que en junio de este año y 95% más que julio/2019. Ante estas cifras, la balanza comercial de productos lácteos fue de -78 millones de litros (en equivalente de leche), un aumento del 69% en el déficit respecto al 20 jun/y del 17% respecto a julio del año pasado. Es importante resaltar que este valor también representa el saldo más bajo (más negativo) del año. El crecimiento de las importaciones se debe al fuerte aumento de la demanda en el mercado brasileño y la menor disponibilidad de leche local, lo que ha venido aumentando los precios de la leche en Brasil. Los principales países que abastecen de leche a Brasil, como es habitual, fueron Argentina y Uruguay.

Según datos aduaneros, Uruguay exportó unas 3.500 toneladas de leche en polvo entera a ese mercado (en total Brasil compró 6.500 toneladas), otras 400 de leche en polvo descremada y unas 500 toneladas de quesos en julio.

Además, es importante señalar que la tendencia al aumento de los precios nacionales ha hecho que el producto importado sea más competitivo; el precio promedio nacional de la leche al contado recolectada por MilkPoint Mercado en julio fue de R$ 2,26 por litro, mientras que la leche importada se internalizó a un precio promedio equivalente a la leche fresca de R$ 2,02 por litro.

Entre los derivados lácteos importados a Brasil, la leche entera en polvo y el queso son los de mayor participación, además, también mostraron un aumento significativo en volumen respecto al mes anterior: 86% y 73%, respectivamente.

(Fuente: Tardaguila y Asociados)

La cuenca lechera del litoral se recupera y

espera con cautela posible reactivación de Pili

Los productores de lecheros de la cuenca del litoral sanducero están recuperando su nivel productivo gracias al apoyo de la gremial de la zona y de la industria Claldy, que absorbió la gran mayoría de los exremitentes a la empresa Pili.

Los productores de lecheros de la cuenca del litoral sanducero están recuperando su nivel productivo gracias al apoyo de la gremial de la zona y de la industria Claldy, que absorbió la gran mayoría de los exremitentes a la empresa Pili. Así lo transmitió en diálogo con IT Lechería, el presidente de la Asociación de Productores de Leche de Paysandú, Gerardo de Souza. «Lentamente se está recuperando y reaccionando a los estímulos que se han dado», resumió. De todas formas, en las últimas semanas ha generado «cierta preocupación» por la falta de lluvias durante los últimos 50 días.

Por otro lado, continúan las rondas de contactos con los dos principales interesados (hasta ahora) en quedarse con los activos de la ex Pili: un grupo de empresas argentinas y una industria de Polonia. También hay otro privado que está interesado en el inmueble y no tanto en la pata productiva, pero esta iniciativa estaría relegada respecto a las dos primeras.«Los pliegos para el llamado todavía no están. A las empresas interesadas le hemos transmitido que hay que tener cautela para no generar falsas expectativas. El desarrollo de la cuenca tiene que ser parte del proyecto», dijo De Souza.

Se resiente la venta de quesos artesanales

Los compradores de Montevideo están «complicados» y los del este requirieron menor volumen que lo habitual, describió Eduardo Mesa al comentar el mercado de esta semana.

Ecilda Paullier. Este semana la oferta de quesos fue escasa pero se mantuvo el balance entre la oferta y la demanda con ventas totales.

Los compradores de Montevideo están «complicados» y los del este requirieron menor volumen que lo habitual, describió Eduardo Mesa al comentar el mercado de esta semana.

Hay que ver como evoluciona el mercado porque hay compradores que están comenzando a bajar 5 o 10 pesos por las ventas, «pero para mí eso no influye ni cambia la historia. El problema no son los valores sino que simplemente no hay ventas», destacó Mesa. Agregó que hay verdeos que se están pastoreando, las avenas vienen bien y el raigrás va tomando volumen. En resumen «hay comida, los ganados se están sintiendo los fríos pero hay un poco más de leche».

LOS VALORES.

Queso Colonia de primera calidad entre los $ 150 a $ 160. Queso Colonia de marca reconocida, sin estacionar entre $ 180 a $ 190, y los estacionados entre $ 210 y $ 220. Queso Colonia de segunda calidad entre $ 120 y $ 140.

Dambo y Quartirolo, entre $ 150 y $ 160. Queso Sardo de $ 150 a $ 170. Quesos para rallar de $ 130 a $ 150. Magros con y sin sal de $ 140 a $ 150.

Manteca casera, entre $ 120 y $ 140, sigue la escasez en el mercado.

Muzzarella común de $ 110 a $ 120. Muzzarella de marca impuesta en el mercado entre $ 125 y $ 140. Provolone parrillero, $ 180 a $ 190.

(Fuente: en base al portal TodoElCampo)