Crece la remisión de leche y permite diluir los costos

Productores jugados a la primavera esperan mejor precio

La remisión de leche sigue creciendo. El incremento en la producción, que viene de la mano de la primavera, está ayudando a mejorar “la caja” de los tambos y hace que si bien el precio que recibe el productor no alcanza para compensar costos, ayuda a diluirlos.

Los tamberos están jugados a que suban los sólidos (grasa y proteína), porque la industria paga la leche por ambos componentes. De la mano de un mayor uso de concentrados y raciones, los tambos subieron los sólidos en el invierno y venían con valores altos.

“Lo importante para el sector es que estamos con una producción muy buena. Estamos entre 14% y 15% por encima del volumen producido en el mismo mes del año pasado y eso mejora los números del negocio”, explicó el directivo de la Agremiación Tamberos de Canelones, Justino Zavala.

El gremialista recordó a El País que hay muchas matrículas de remitentes a Conaprole que están complicadas.

El sector lechero está jugado a una buena primavera, precisa que la producción siga subiendo, porque tiene que hacer frente a todos los pagos que viene transfiriendo desde hace meses. Hay que pagar las raciones y concentrados que se consumieron durante el invierno y que solventaron la producción, así como otros rubros que mantuvieron a los tambos activos.

“Por suerte se está produciendo mucha leche y eso hace que se puedan enfrentar mejor los costos. No sobra nada”, afirmó Zavala. El dirigente advirtió que en momentos en que los tambos deberían estar haciendo caja, “eso no está pasando”, porque fue “un año muy complicado”.

Precio. Por otro lado, la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole) dejó igual a julio el precio de los sólidos para la remisión de agosto. Según dijo Zavala el precio promedio por litro quedó en $12,16, dependiendo de los niveles de sólidos y sumando los beneficios, en algunos casos es posible llegar a superar los $12,20 por litro. “Es un incremento pequeño. Por litro bajó el precio pero por volumen de sólidos se mantuvo”, explicó el dirigente de la Agremiación Tamberos de Canelones.

“Se venía de muchos concentrados, empezó a aparecer el pasto y se van dejando los concentrados y las reservas atrás. Eso aliviana el bolsillo”, justificó Zavala.

Desde su punto de vista, la buena noticia es que Conaprole “vendió casi toda la producción de primavera y eso es muy importante”, porque “es como que no vamos a tener presiones, el precio no va a caer y aspiramos que aumente un poquito”, reflexionó el gremialista.

A su vez agregó que los productores tienen “sobradas razones para pensar que en el correr de la primavera, el precio de la leche no sólo no va a caer, sino que mejorará un poquito”.

Zavala que es delegado de los productores en el Instituto Nacional de la Leche (Inale), afirmó a El País que se está trabajando fuerte buscando soluciones que posibiliten mantener a los tambos de pie, en el marco de un sector endeudado. “Todos tenemos urgencias y ansiedad para tratar de que se concreten las cosas, pero se va a avanzando”, afirmó.

“Se van a dar pasos firmes y van a salir noticias buenas para el sector”, confió Zavala.

Nestlé confirma el 1° puesto del ranking lechero mundial de Rabobank

Fonterra, cuyo nombre es referencia mundial pasó del cuarto al sexto lugar en el ranking de las 20 principales empresas lecheras del mundo que publica Rabobank.

Anualmente, la entidad financiera holandesa Rabobank publica el ranking de las principales 20 empresas lácteas, en la última edición Nestlé se confirma en el primer lugar y Fonterra perdió el cuarto lugar que ahora es ocupado por Danone.

Los ingresos de la sueca Nestlé en 2019 sumaron U$S 22.100 millones; otra que mantuvo su lugar fue la francesa Lactalis, en el segundo escalón con una facturación por U$S 21.000, y tercera Dairy Farmers of America con US$ 20.100 millones.

Cuarta Danone de Francia y la china Yili subió del octavo al quinto lugar en tanto Fonterra bajó al sexto con U$S 13.200 millones.

La mayor novedad tal vez el ingreso al top 20 de Rabobank, por primera vez, de la empresa india Federación Cooperativa de Comercialización de Leche, está en el puesto 16 con U$S 5.500 millones.

LAS 20 EMPRESAS EL TOP RABOBANK 2019.

1 Nestlé, Suiza (en 2018 también ocupó el lugar 1). 2 Lactalis, Francia (también lugar 2 en 2018). 3 Dairy Farmers of America (lugar 6 en 2018). 4 Danone, Francia, (3). 5 Yili, China (8). 6 Fonterra, Nueva Zelanda (4). 7 Friesland Campina, Países Bajos (5). 8 Mengniu, China (10).

9 Arla Foods, Dinamarca (7). 10 Saputo, Canadá (9). 11 DMK, Alemania (13). 12 Unilever, Países Bajos (12). 13 Meiji, Japón (16). 14 Sodiaal, Francia (15). 15 Savencia, Francia (17). 16 Federación Cooperativa de Comercialización de Leche, India (en 2018 no integró el listado de las 20 empresas que elabora Rabobank). 17 Agropur, Canadá (18). 18 Kraft Heinz US (14).

19 Schreiber Food, Estados Unidos (19). 20 M’ller, Alemania (20).

MENOR CRECIMIENTO DE CHINA Y EL COVID-19.

Pensando en 2021, Rabobank dice que un crecimiento económico más lento en China y una recesión mundial como consecuencia del Covid-19 no deberían dar lugar a un menor consumo de productos lácteos, sino que deberían hacer que los consumidores opten por productos con precios más bajos.

Pero según informa NZHerald, los productores cooperativistas de Fonterra se enfrentaban a mayores desafíos ambientales que limitaría el crecimiento de la producción.

Otro factor a considerar en el mercado mundial lácteo es que se está dando una fuerte competencia en el mercado interno chino, y eso está llevando a las empresas de ese país a buscar espacios en el extranjero, pero eso no está resultado fácil. El aumento de las tensiones entre China y Australia también estaba restringiendo la actividad comercial.

Rabobank dijo que en 2019 hubo 115 fusiones y adquisiciones en el ámbito lácteo mundial, un total apenas superior de las 112 que hubo en 2018. La mayoría de los acuerdos fueron en Europa, donde hubo 64 actividades, seguidas de América del Norte con 39 y Asia con 25.

En 2020 los acuerdos entre empresas fueron 52, pero ese total se vio frenado por el Covid-19, y se espera que en 2021 haya más actividad en ese sentido.