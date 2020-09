por : Emilio Gancedo

Subas bienvenidas en FONTERRA

Tras cuatro subastas consecutivas de caídas, los valores tuvieron su revancha. La suba alcanzó los 947 puntos, y el precio promedio se ubicó en los 3.092 dólares la tonelada

Los precios de los lácteos experimentaron avances significativos, lo que cortó de esta forma la tendencia a la baja que traían los valores de los subproductos. El índice GDT, que reúne el promedio ponderado de todos los productos comercializados en la plataforma, alcanzó 947 puntos, un aumento de 3,6% frente al remate previo.

El precio promedio, por su parte, se ubicó en 3.092 dólares por tonelada.

En cuanto al desempeño de los productos, la grasa anhidra cotizó a 3.910 dólares por tonelada, avanzando 2% frente al remate anterior. La manteca se ubicó en 3.282 dólares por tonelada, lo que representa una caída de 1,4%. El queso Cheddar, recuperó 7,2% para cerrar en 3.674. La lactosa cotizó a 1.277 dólares por tonelada, bajando 2,7%. La leche en polvo fue la que tuvo un mejor comportamiento, cotizando a 2.889 dólares por tonelada, una suba de 8,4%.

La leche en polvo entera, producto de referencia de la industria láctea exportadora de Uruguay, mostró una cotización de 2.985 dólares por tonelada, lo que es un aumento de 3,2%.

El próximo remate de Global Dairy Trade (#269) está previsto

A pesar de la crisis global, las exportaciones lácteas a China crecen 105 %

«El sector de lácteo se viene consolidando como uno de los principales rubros de exportación durante este año», afirma el último Monitor Comex de CSC.

Aunque faltan más de tres meses para que finalice el año, 2020 se presenta particularmente especial para las exportaciones del sector lácteo que ha tenido un importante crecimiento, y además de ser el cuarto producto de exportación de Uruguay, es el que mejor desempeño ha tenido.

La consultora Cibils Soto Consultores (CSC) destacó que las ventas de lácteos a China, a pesar de la crisis, crecieron 105 %.

«El sector de lácteo se viene consolidando como uno de los principales rubros de exportación durante este año», afirma el el último Monitor Comex de CSC.

Se trata del «cuarto sector de relevancia detrás de la carne bovina, soja y celulosa. Y de todos estos sectores, el de mejor desempeño viene siendo justamente el sector lácteo que en los primeros ocho meses sus exportaciones caen sólo 3 %, una caída muy moderada tomando en cuenta el contexto internacional con las principales economías en recesión (salvo China), y la mayoría de los rubros de exportación de Uruguay cayendo bastante más. Hay que recordar que el total de las exportaciones durante este 2020 caen un 18 % versus igual período del año pasado», destaca.

ARGELIA LIDERA Y CHINA VAN CRECIENDO.

El principal destino y consolidado es Argelia con compras que en el año suman más de U$S 142 millones, y crecen casi un 22 % con respecto a 2019, cifra que representa un 36,5 % del total facturado por exportaciones sectoriales.

«Dicho de otro modo, más de U$S 3 cada U$S 10 de lácteos que se exportan desde Uruguay los compra el país africano».

Brasil es el segundo destino y «con un desempeño pobre», dice CSC, porque «las colocaciones a este mercado caen más de un 25 %».

Sin duda que «la nota más que positiva para el sector» viene de China con compras crecientes compras. Ese país es el «principal comprador mundial de leche en polvo, al cual todavía la producción uruguaya no ha entrado con fuerza. Sin embargo, en lo que va de este 2020 y a pesar del contexto económico global, las colocaciones a aquel mercado crecen un 105 %, suman U$S 36 millones y se coloca como tercer mercado de relevancia para el sector».

EXPORTACIÓN DE LECHE

EN POLVO.

De «lejos», el principal producto exportado es la leche en polvo, «que alcanza al 74 %» de las colocaciones, «dominado fundamentalmente por la leche en polvo entera».

«El segundo producto de relevancia son los quesos en todos sus tipos que alcanzan al 17 % en este 2020, en relevancia le sigue la manteca con un 6 %».

LOS DESAFÍOS QUE OBLIGARON A LA

DIVERSIFICACIÓN

Respecto a los desafío, la consultora menciona «la caída a cero de Venezuela» y «las restricciones persistentes de Brasil, entre otras».

Como «nuevos mercados» destacados están Argelia, Egipto, Sudáfrica y Singapur; y en la profundización de los que ya existían entran China, México, Perú, y Cuba.

Gremiales lecheras se reunieron con el INALE

Gremiales lecheras se reunieron con el INALE para evaluar avance en medidas de fondo.

Las gremiales lecheras se reunieron esta semana con el presidente del INALE Ávaro Lapido y su equipo técnico, una instancia que está previsto pueda repetirse mensualmente. La reunión se extendió por casi 3 horas y sirvió para hacer una puesta a punto de las distintas propuestas que las gremiales han elevado al INALE o al Poder Ejecutivo como duplicar la devolución de impuestos a las exportaciones, los acuerdos comerciales para reducir los aranceles, tarifas, costos de producción, deuda de Venezuela, y la posibilidad de utilizar recursos disponibles del FOGALE por unos US$ 14 millones.

Esta fue una fase intermedia de trabajo y todavía no hubo ninguna definición estos planteos porque también buena parte de esos temas requieren del aval o la ejecución del Poder Ejecutivo.

La exposición de la pandemia y luego el armado del Presupuesto le quitaron buena parte de las energías el gobierno para avanzar en propuestas urgentes que las gremiales lecheras vienen reclamando hace un buen tiempo.

El presidente de la Sociedad de Productores de Leche de Florida, Fabián Hernández, destacó a IT Lechería la fluidez del «diálogo» que hubo entre todas las partes. «Fue una reunión muy productiva que esperemos que en el futuro dé sus frutos», afirmó.

«Son medidas urgentes para el sector porque hay muchísimos productores en problemas, pero tienen que ser salidas que contemplen una solución que vaya más allá de la coyuntura y nos permitan mirar la lechería de los próximos años y pensar en soluciones un poco más permanentes», dijo a Campo al Día de radio Montecarlo el directivo de la Asociación de Tamberos de Canelones, Justino Zabala. (Fuente: Tardaguila)

Remisión de leche a

CONAPROLE alcanza nuevo récord

La remisión de leche a CONAPROLE alcanzó un nuevo récord de producción para la fecha, con una producción diaria que en los últimos tres días alcanzó un promedio de 5 millones de litro, señaló a Conexión Agropecuaria el vicepresidente de la cooperativa, Alejandro Pérez Viazzi. En lo que va de setiembre la remisión se ubicó 9% arriba del volumen registrado en igual periodo un año atrás. En lo que va del año hasta la fecha, la producción enviada a planta supera en 8% la remisión alcanzada en mismo periodo de 2019. Y en los últimos doce meses móviles la suba es de 4,7%, frente a igual periodo anterior. (Fuente: Blasina y Asociados)