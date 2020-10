Mejoró precio de tonelada de leche en polvo en el remate de FONTERRA

Quedó en US$ 3.041 y mejora el ánimo de los tamberos locales

La tonelada de leche en polvo entera, el principal producto de exportación de Uruguay, mostró un aumento de 1,7% en el remate de ayer de la neocelandesa láctea FONTERRA, la principal productora y exportadora mundial del producto.

Cotizó a US$ 3.041 y a su vez, el índice promedio para los lácteos subió 2,2%, cerrando en US$ 3.143 por tonelada, según publicó Global Dairy Trade, plataforma de FONTERRA en Internet mediante la que se hacen los remates.

Los productores uruguayos tomaron con entusiasmo el incremento de valores para los lácteos, porque alimenta la esperanza de mejoras para los tambos, donde la producción, también está siendo ayudada por la primavera.

En el remate de ayer, la manteca se pagó US$ 3.561, lo que significa una baja de 8,4%. A su vez, la manteca en polvo cotizó US$ 2. 569, evidenciando un aumento de 9,1%. La lactosa tuvo un fuerte ajuste a la baja, de 7,4%, y cotizó US$ 1.182.

Negocios. Por otro lado, la gigante láctea anunció que venderá sus establecimientos productivos que construyó con socios en China. Esos tambos demandaron US$ 368 millones y FONTERRA piensa utilizar esos recursos para pagar deudas.

Los dos centros agrícolas ubicados en Ying y Yutian serán vendidos a Mongolia Interior Natural Dairy Co, empresa que es subsidiaria de China Youran Diary Group por US$ 340 millones, según publicó el portal Milkpoint.

En otro negocio, venderá el 85% de su participación en el establecimiento Hangu para Pekin Sayuan Venture Capital Co, en la suma de US4 27,89 millones. La compradora tendrá una participación accionaria minoritaria de 15%, ejerciendo su derecho a preferencia para comprar las acciones de Fonterra.

El presidente Ejecutivo de FONTERRA, Miles Hurrel, dijo que la empresa, al construir los establecimientos, demostró su compromiso con el desarrollo de la industria láctea de China. «Trabajamos en una estrategia de colaboración con jugadores locales, compartiendo nuestra experiencia en técnicas de cultivo y crianza de ganado, contribuyendo al crecimiento de la industria láctea», afirmó el ejecutivo.

Agregó que armar megatambos en China era un desafío y «nuestro equipo desarrolló con éxito establecimientos productivos que fueron modelo, produciendo leche fresca de alta calidad para el consumo local», destacó Hurrel.

Según la visión de la empresa, la venta de los mega tambos en China le permitirá a Fonterra priorizar sus ventajas competitivas en otras áreas del negocio. «Fonterra revisó los negocios en los últimos 18 meses para garantizar que sus activos e inversiones atendiesen las necesidades actuales. Las ventas estarán alineadas con la decisión de focalizarse en la lechería neocelandesa», destacó el CEO.

Exportaciones de lácteos en setiembre fueron las

más altas desde 2018

Las exportaciones de lácteos en setiembre fueron las más altas desde noviembre de 2018. Las solicitudes de exportación se ubicaron en 24.547 toneladas, un salto mensual de 37% y de 44% en la comparación interanual, según datos de Aduanas.

Brasil fue el principal comprador por segundo mes consecutivo, superando nuevamente a Argelia. Los envíos a ese destino sumaron 8.844 toneladas por un valor de US$ 27,7 millones. Se trata del mayor volumen mensual exportado a ese destino desde junio de 2017.

Las ventas a Argelia subieron en setiembre respecto a las de agosto –que habían sido las más bajas en un año- y se triplicaron respecto a las de un año atrás con un total de 6.390 toneladas.

China fue el tercer principal destino de los lácteos locales el mes pasado, con 3.398 toneladas, lejos por encima del mismo periodo del año pasado pero un 22% menos que las enviadas en agosto.

El principal producto exportado fue por lejos leche en polvo entera, seguido por quesos y en tercer lugar manteca.

En lo que va del año hasta el 30 de setiembre Argelia se mantuvo arriba como principal comprador, con 53.341 toneladas por US$ 160,7 millones, seguido por Brasil con 31.886 por US$ 99,9 millones y en tercer lugar China con 17.432 toneladas por US$ 45,5 millones.

Tamberos celebraron suba de CONAPROLE que dejó litro de leche en US$ 0,30

En una decisión que era largamente esperada por los tamberos de la principal cooperativa láctea del país, el Directorio de CONAPROLE resolvió esta semana un aumento del 4% en el precio de la leche que paga a sus productores para la remisión de setiembre. La industria elevó en 14,34% los básicos (grasas y proteína) y eliminó la bonificación estacional de 11% que estaba vigente hasta agosto. Así con 3,76% de grasa, 3,53% de proteína y 18% de calidad, los tamberos de CONAPROLE accederán a un precio de $ 12,70 por litro (US$ 0,30) en promedio. Aquellos que tengan más sólidos y calidad del 19% tendrán un precio superior.

En agosto, los tamberos de todas las industrias habían recibido un precio de US$ 0,28 en promedio, según los datos que divulgó el INALE. En diálogo con IT Lechería, el presidente de la Sociedad de Productores de Leche de Florida, Fabián Hernández, dijo que ese anuncio era «esperado» y «necesario». «Cayó muy bien en el estado de ánimo de los productores, sobre todo porque es en un mes de mucha leche por el inicio de la primavera», valoró. Además, indicó que el hecho que se ajuste el precio de los sólidos implica que es «un aumento que llegó para quedarse.

Eso le da más seguridad al sector», valoró.

Hernández indicó que con este anuncio «no se cambia la historia de la lechería» porque aún quedan muchas cosas para corregir y cambiar, en lo cual ya está trabajando el INALE con todos los actores de la cadena.

Trabajadores de Calcar entienden que no es viable propuesta de reducción de salarios de trabajadores

En el día de ayer, funcionarios de la fábrica láctea CALCAR en Tarariras, realizaron una Asamblea del sindicato en las afueras de la planta fabril.

Ésta se debe a la complicada situación actual que atraviesa la empresa.

El sindicato ha aceptado ciertas rebajas que la cooperativa ofrece pero ante el ofrecimiento de un recorte del 30 o 40% para los operarios el sindicato entiende esta medida como inviable.

(Fuente: ro.com.uy)