Para los tambos, la única solución, es bajar los costos del país

La crisis comenzó con las negociaciones salariales y los aumentos por encima de la productividad; además Venezuela que generó crecimiento industrial y al caer ese mercado las empresas no se pudieron sostener, dijo el presidente de la ANPL.

Los productores de leche no quieren incrementar su endeudamiento, esperan la decisión del INALE sobre una propuesta respecto a unos US$ 15.000 y aseguran que la única solución es bajar los costos del país.

El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), Walter Frisch, dijo que el sector se niega a incrementar sus «créditos caros», y señaló que el sector productivo ha hecho un planteo al Instituto Nacional de la Leche (INALE) respecto a «suma interesante en garantía del fondo lechero que estaría libre y la opción es recuperarla en efectivo o usarla como garantía. La idea es que nos pongamos todo en la mesa buscando un acuerdo».

Esa suma «quedó sin utilización y uno de dos: la cobramos y eso requiere sanción del Parlamento, o la usamos como garantía de una inyección para capitalizar nuevamente una herramienta financiera que sacamos el año pasado, la famosa herramienta financiera del sobreprecio de leche», comentó.

Los productores no saben cuándo tendrán respuesta del INALE pero esperan que sea «esta semana» aunque uno de los problemas es que la Comisión Directiva se ha demorado en conformarse debido al coronavirus y las gremiales tienen que decidir quiénes serán sus delegados. «Para los productores es fundamental» que se resuelva.

La lechería tiene graves problemas de rentabilidad y «no se trata de que nos regalen plata, pero se necesitan créditos baratos», destacó, y agregó que los tamberos «tenemos un cúmulo de pagos para adelante, con productores en emergencia climática».

El problema de la lechería es «de márgenes», es un sector que «no está dando márgenes, está muy acotado» y «si lo razonamos en dólares, estamos cobrando 27 o 28 centavos, lejos de las pretensiones que teníamos de 30 o 31 centavos.

Pero entendemos que hay también hay problemas en el funcionamiento de costos de la industria, toda la industria está complicada», sostuvo.

Recordó que Conaprole «dio pérdidas en sus dos últimos ejercicios» y en el próximo tiene que corregir eso «porque va a perder la calificación para los créditos». Conaprole es «la inventora del fondo anticíclico del precio de la leche y la verdad que tenía una robustez muy grande, que la tiene aún, paro hasta las catedrales se caen».

Frisch se refirió a la incertidumbre del mercado y de los precios, «no se sabe qué va a pasar». Aquellos que «estén bien, quienes estén sanos financieramente» son los que van a soportar, «pero a una cooperativa con ejercicios a pérdida no podemos pedirle robustez»

Consideró que «es comprensible» lo que explican los directores de las industrias, pero «nosotros también necesitamos precios, si no hay precio no hay estímulo para producir».

«No se puede tratar a los productores con la opción de que extreme su producción o desaparecer», dijo Frisch

«Esto empezó en 2017, son cuatro años de andar mal, si somos malos en la producción de leche hay que producir otra cosa», pero no se puede seguir así, comentó, y recordó algunos hechos que incidieron en la debacle: «las negociaciones salariales» con aumentos por encima de la productividad de aquel momento»; Venezuela que generó crecimiento industrial porque «pagaba cualquier precio, y llevó a que algunas industrias tuvieran conversiones importantes que al caer el mercado no pudieron pagar, y eso repercute en el precio de la leche»; y «arrastrar deudas de mercados que no pagan, también dificulta las cosas». Por aquellos «acuerdos salariales a los que se llegó, muchas industrias chicas se tuvieron que descolgar y algunas extranjeras se retiraron por falta de mercados y por desacuerdos en lo laboral, me refiero a Ecolat, Schreiber Foods y Pili que se terminó fundiendo el año pasado», añadió el presidente de la ANPL. El resultado fue que haya menor demanda de leche, «concentración del mercado en pocas industrias que casi todas andan relativamente mal, y terminamos con una leche que no compite, sin puja por tener más precio, y por lo tanto no se paga bien».

FONTERRA subió esta semana 1 %

La suba en el precio de la lactosa explicó el cierre positivo de Fonterra en el evento 260. El próximo será el 2 de junio.

El remate 260 de Global Dairy Trade, la plataforma de comercialización de Fonterra, fue con signo positivo.

El índice GDT cerró en 902 puntos, lo que representa un avance de 1% frente al cierre de la sesión anterior. El precio promedio, mientras tanto, fue de 2.907 dólares por tonelada, mientras que se comercializó 16.787 toneladas de subproductos.

Esto, sin embargo, no fue exento de caídas ya que el queso Cheddar experimentó la mayor baja, de 6% lo que hizo retroceder su valor hasta 3.864 dólares por tonelada. La lactosa, mientras tanto, vio subas muy fuertes – de 15,6% – alcanzando 1.341 dólares por tonelada.

La leche en polvo descremada también subió muy fuerte, si bien lejos del porcentaje de la lactosa, avanzando 6,7% para cerrar en 2.549 dólares por tonelada. La leche en polvo entera, el producto de referencia de la industria láctea uruguaya por su parte, bajó 0,5% para quedar en 2.677 dólares por tonelada.

El próximo remate de Global Dairy Trade, la edición 261, está previsto para el martes 2 de junio.

Gobierno definió conformación de la nueva junta directiva del INALE

El Poder Ejecutivo definió la integración del consejo directivo del Instituto Nacional de la Leche.

Fernando Valverde, presidente de la Intergremial de productores de leche, será uno de los representantes de los productores. También fue asignado Wilson Cabrera, que finalmente por cuestiones técnicas no podrá llevar adelante la tarea. Horacio Rodríguez y Justino Zavala serán los suplentes.

En representación de la industria láctea estarán Gabriel Valdés y Hermann Quiring como titulares y Pablo Coll y Andrea Ferreira como suplentes.

En representación de los productores artesanales estarán Alberto O´Brien y Erich Schaffner como titular y suplente respectivamente.

Aún no hay fecha definida para que comience a trabajar la nueva junta directiva, señaló Valverde, entrevistado por el programa Tiempo de Cambio de radio Rural.

Una de las grandes preocupaciones, apuntó el productor, es la pérdida de productores y la concentración de la producción.

(Fuente: Blasina y

Asociados)