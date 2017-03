El precio promedio alcanzó 3.512 US$/ton. El índice global de precios mostró una caída en relación al evento anterior (-6,3%). Para LPE el precio promedio fue 2.782 US$/ton (-12,4%) y para LPD 2.118 US$/ton (-15,5%). Volumen comercializado +9,0% superior al evento anterior. (Fuente: GlobalDairyTrade)

Al comenzar el tercer mes del año la licitación de Fonterra representó una nueva caída del 6,3 %, la mayor dese el 1º de enero.

El valor promedio se ubicó en U$S 3.512/Ton.

Las mayores caídas se dieron en las leches en polvo. La leche descremada retrocedió 15,5 % y la entera 12,4 %. La mayor suba fue del suero de manteca en polvo en 8,4 %.

Las subastas de FONTERRA comenzaron el año con una caída de 3,9 %. En la segunda actividad del año, el 17 de enero, el mercado se recompuso pero muy levemente con una suba del 0,6 %; el 7 de febrero volvió a subir 1,3 % para caer el 21 de febrero en un 3,2 %. Una nueva baja del 6,3 %, la mayor registrada en el año.

Se comercializaron 20.479 toneladas, lo que en volumen significó un aumento del 9 % respecto a remate anterior del 21 de febrero.

LOS VALORES.

Grasa Butírica Anhidra, U$S 5.653, variación – 0,8 %.Manteca (B), U$S 4.653, variación + 1,2 %.

Suero de Manteca en Polvo (BMP), U$S 1.846, variación + 8,4 %. Cheddar (Ched), U$S 3.435, variación – 4,2 %. Lactosa (LAC), U$S 924, variación – 4,3 %. Caseína Renina (RenCas), U$S 5.678, variación – 6,6 %. Leche en Polvo Descremada (SMP), U$S 2.118, variación – 15,5 %. Leche en Polvo Entera (WMP), U$S 2.782, variación – 12,4 %. Promedio general, U$S 3.512, variación – 6,3 %.

Presidente de ANPL reconoció que baja de FONTERRA es un «duro golpe» para el sector

Rodolfo Braga, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, indicó que los productores mantienen la esperanza de una mejora en la segunda licitación del mes en la plataforma neocelandesa y, a su vez, una señal de la industria con una liquidación de marzo a $ 10.

Para el titular de la gremial, la caída se explica por una oferta muy importante de la Unión Europea al mercado internacional. No obstante, y por ese mismo motivo, tiene la esperanza de que sea “algo puntual”, para que en las próximas licitaciones se alcancen los U$S 3.500 por tonelada de leche en polvo entera. (Fuente: en base al portal TodoElCampo)