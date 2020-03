Sequía: se agrava la situación y «nos estamos preparando»

Está en la cabeza de Uriarte tomar alguna medida paliativa.

«Estamos comenzando a pensar en medidas» para paliar los problemas que está generando la sequía en algunos departamentos, adelantó el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte. «Nos estamos preparando porque en esta zona del sur del país se está agravando la situación y estamos muy atentos a eso. Todavía no entré en mi oficina, pero lo tenemos en la cabeza», aclaró.

La deuda impaga de Venezuela y la situación del coronavirus en China, que afecta las exportaciones de carne vacuna y el cobro de lo exportado, también estuvieron entre los temas que abordó posteriormente a su asunción, con los medios de prensa.Uriarte explicó que el gobierno electo «está trabajando», pero aclaró que «no tomó una decisión» respecto al cobro de la deuda que Venezuela (US$ 30 millones) mantiene con Conaprole por exportaciones de lácteos.

«Estamos juntando elementos que ayuden a decidir esos aspectos. Es un reclamo que se debe escuchar y vamos a ayudar para que se tome la mejor medida para el país», agregó el jerarca de gobierno. Uriarte dijo que su postura personal «es la de atender el reclamo porque me parece pertinente», pero aclaró que «eso no quiere decir sacarle dinero a todos los uruguayos para pagar esa deuda». Profundizó más en ese concepto. «Soy yo el que llevó el tema al gobierno»…

El titular del MGAP piensa que sería «ético y moralmente justo que el gobierno asuma la responsabilidad que tuvo en su momento, en manos del presidente de la República (Tabaré Vázquez), para que muchos le vendieran a Venezuela». Y se preguntó: ¿De donde vendría ese dinero? (por el cobro de la deuda). «El que debe es Venezuela, porque la empresa que compró representaba al gobierno de Venezuela y entendemos que el gobierno está en mejores condiciones de poder cobrar esa deuda, más tarde o más temprano, que los productores. Ese es el razonamiento. De hecho pensamos que ese dinero se le va a cobrar». Respecto al coronavirus, Uriarte dijo que «las complicaciones del sector agropecuario por la enfermedad es relativa». Entiende que igual China «es un gran mercado para el Uruguay y seguirá siéndolo». (Fuente: El País)

Extienden nuevamente seguro de desempleo para ex trabajadores de Pili

La mitad de la plantilla, cesada en 2018, sigue percibiendo el subsidio que, en muchos casos, se agotó en febrero.

Uno de los últimos proyectos enviados al Parlamento por el gobierno de Tabaré Vázquez se transformará en uno de los primeros aprobados en esta Legislatura.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles extender, por razones de «interés general» y hasta el 31 de mayo, el subsidio por desempleo a los ex trabajadores de la empresa láctea Pili.

La empresa, una de las más tradicionales de Paysandú y con más de medio siglo de actividad, se presentó en agosto de 2018 a concurso de acreedores, en el marco de un alto nivel de endeudamiento y considerables atrasos en los pagos a proveedores y empleados.

La base de sus problemas estuvo en las dificultades que en los últimos años vienen afectando a la cadena láctea, luego de la caída de los precios internacionales registrada en 2014. La situación de Pili se agravó con la baja de su principal mercado, Venezuela.

En agosto de 2018 el gobierno de Vázquez creó un fondo de asistencia para los productores que remitían a la empresa, así como para sus trabajadores, con la finalidad de asegurar la viabilidad de la firma y el mantenimiento de la cuenca lechera en su área de influencia.

En octubre de ese año, el Parlamento extendió por primera vez el subsidio por desempleo a los trabajadores, que finalizó el pasado 31 de diciembre.

Finalmente, en octubre de 2018 Pili interrumpió sus actividades y despidió a la mayoría de sus 170 empleados. De ellos, unos 85 venían haciendo uso de la prestación, que en 70 casos agotaron la cobertura el 29 de febrero. (Fuente: portal Helvecia – UY)

ANPL espera que nuevo gobierno avance con suba de leche tarifada

La Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) espera que el flamante Poder Ejecutivo avance en la negociación que se desarrolló hasta la semana pasada con el exsubsecretario de Economía, Pablo Ferreri, para definir un aumento en el precio de la leche tarifada al público. Según dijo a IT Lechería el presidente de la ANPL Walter Frisch en las conversaciones que hubo con Ferreri quedaba claro que la revisión de la paramétrica arrojaba un ajuste.

Por eso ahora la ANPL espera que el nuevo gobierno ratifique ese análisis y este mes (como suele ocurrir cada seis meses) pueda decretarse el aumento por parte del Poder Ejecutivo. «Lo que siempre reclamamos las gremiales es que esto no se demore y dilate en el tiempo», indicó

Frisch indicó que, si la respuesta es positiva, luego se buscará que ello se vea reflejado en el precio por litro de leche que Conaprole pagará con la liquidación de marzo.

Por otro lado, indicó que pese al incremento de la remisión puntual en los últimos dos meses en el acumulado del año móvil la producción se mantiene prácticamente estancada. Además, existe preocupación porque el déficit hídrico está golpeando fuerte al núcleo de la producción lechera con varios «tamberos que la están pasando mal».

CONAPROLE define medidas de asistencia para productores Conaprole define medidas de asistencia a los productores ante el impacto del déficit de lluvias mientras Prolesa ya anunció acciones para darles respiro financiero. La semana pasada el directorio de Conaprole mantuvo para la remisión de febrero las mismas referencias de precio que para la de enero. La cooperativa presentará este martes estas medidas que complementarán las de Prolesa.

Esta empresa decidió pasar de marzo a mayo el pago de la primera de las seis cuotas para las compras de semillas para cultivos de invierno. En tanto, se pasa de tres a seis cuotas sin recargo el plazo para pago de fertilizantes.

Desde la empresa se indicó que en el primer bimestre del año se dio un volumen récord de compra de concentrados con alrededor de 44.000 toneladas. Remisión a CONAPROLE subió 4,5% interanual en el primer bimestre del año

La remisión a Conaprole en febrero fue de 90,4 millones de litros, un aumento de 7,94% respecto a igual mes del año pasado. Hay que tener en cuenta en la comparación que febrero de 2020 tuvo 29 días por ser año bisiesto.

Según los datos proporcionados desde la cooperativa, en el primer bimestre la remisión fue 4,5% superior a enero-febrero del año pasado.

En los 12 meses cerrados a febrero los envíos a la cooperativa estuvieron 3,34% por debajo de un año atrás.

Fuentes de Conaprole dijeron a Conexión Agropecuario que van a esperar por los resultados de la licitación de GlobalDairyTrade y los resultados de enero de la cooperativa para fijar el precio para la remisión de febrero. (Fuente: Blasina y Asociados)