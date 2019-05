Montevideo, 8 may (EFE).- El diputado Gerardo Núñez y el senador Juan Castillo, ambos del Partido Comunista de Uruguay, radicaron este miércoles una denuncia por apología del delito contra el exmilitar José Gavazzo, condenado por crímenes en la dictadura (1973-1985), por sus dichos en una entrevista publicada el pasado domingo. En diálogo con Efe, los legisladores, que presentaron la denuncia contra el exrepresor condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad en la Fiscalía de segundo turno de Montevideo, señalaron que en una entrevista publicada el pasado domingo en el diario local El País, Gavazzo “reivindica” e “intenta vulgarizar” la tortura. Castillo apuntó que, en sus dichos, el exmilitar, que cuestionado en la entrevista sobre su accionar en interrogatorios a integrantes del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) dijo que hay un “mito” sobre la tortura que les practicó y que no se llevaron más que “alguna paliza”, “reivindica que él ha torturado y que habían métodos mejores”. “Eso es un oprobio para los derechos humanos, para el conjunto de la población y (…) queremos ver cuál es el análisis de la Justicia, qué es lo que dicen los jueces de nuestro país, si efectivamente esto es o no una apología al delito, si está penado y cuáles son las restricciones que tienen que tomar”, atinó el senador. En esa misma línea se expresó Núñez, quien subrayó que las declaraciones del exmilitar, que actualmente cumple la condena en su casa con vigilancia y tobillera electrónica, son “profundamente graves”.